Автопром ЄС готується до масштабних скорочень

Європейська автомобільна промисловість потребує масштабної реструктуризації, яка передбачатиме скорочення персоналу та закриття частини виробничих майданчиків. Про це заявила президентка Асоціації автомобільної промисловості Німеччини (VDA) Хільдегард Мюллер, пише Укравтопром.

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Автовиробники втрачають конкурентні позиції

За словами очільниці VDA, європейський автопром дедалі більше поступається конкурентам через поєднання кількох факторів. Серед головних причин вона назвала високі ціни на енергоносії, значні витрати на оплату праці та зростаюче регуляторне навантаження.

Водночас китайські автовиробники активно нарощують присутність на європейському ринку, посилюючи конкуренцію як у сегменті електромобілів, так і традиційних моделей.

Скорочення неминучі

У VDA вважають, що без структурних змін європейська автомобільна галузь не зможе відновити конкурентоспроможність. Саме тому підприємствам доведеться оптимізувати виробничі потужності, що може призвести до скорочення робочих місць і закриття окремих заводів.

Водночас асоціація бачить один із можливих шляхів пом'якшення наслідків — залучення іноземних автовиробників до розміщення виробництва на європейських підприємствах.

Іноземні бренди можуть допомогти зберегти заводи

У VDA зазначають, що співпраця з міжнародними компаніями та використання ними виробничих майданчиків у Європі здатні допомогти зберегти частину підприємств і робочих місць.

Таким чином, європейський автопром опинився перед необхідністю масштабних змін, які мають підвищити його ефективність та дозволити конкурувати із виробниками з Азії на світовому ринку.