Автопром ЕС готовится к масштабным сокращениям

Европейская автомобильная промышленность нуждается в масштабной реструктуризации, которая предусматривает сокращение персонала и закрытие части производственных площадок. Об этом заявила президент Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA) Хильдегард Мюллер, пишет «Укравтопром».

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Автопроизводители теряют конкурентные позиции

По словам главы VDA, европейский автопром все больше уступает конкурентам из-за совокупности нескольких факторов. Среди главных причин она назвала высокие цены на энергоносители, значительные затраты на оплату труда и растущую регуляторную нагрузку.

В то же время китайские автопроизводители активно наращивают присутствие на европейском рынке, усиливая конкуренцию как в сегменте электромобилей, так и традиционных моделей.

Сокращения неизбежны

В VDA считают, что без структурных изменений европейская автомобильная отрасль не сможет восстановить конкурентоспособность. Именно поэтому предприятиям придется оптимизировать производственные мощности, что может привести к сокращению рабочих мест и закрытию отдельных заводов.

В то же время ассоциация видит один из возможных путей смягчения последствий – привлечение иностранных автопроизводителей к размещению производства на европейских предприятиях.

Иностранные бренды могут помочь сохранить заводы

В VDA отмечают, что сотрудничество с международными компаниями и использование ими производственных площадок в Европе способны помочь сохранить часть предприятий и рабочих мест.

Таким образом, европейский автопром оказался перед необходимостью масштабных изменений, которые должны повысить его эффективность и позволить конкурировать с производителями из Азии на мировом рынке.