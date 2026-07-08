В ЕС из-за новых требований безопасности подорожали бюджетные автомобили

Именно из-за таких нововведений самые доступные автомобили начали дорожать. Новые требования распространяются на легковые автомобили (категория M1) и легкие коммерческие автомобили (N1), впервые регистрируемые в любой стране ЕС после 7 июля 2026 года.

При этом дата производства не имеет значения. Если автомобиль был изготовлен ранее, но впервые ставится на учет только сейчас, он также должен соответствовать новым стандартам безопасности. Об этом пишет Авто24.

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Какие системы стали обязательными

Здесь есть одно важное уточнение: уже зарегистрированные автомобили дооснащать новыми системами не нужно – требования не имеют обратной силы.

К перечню оборудования, которое уже было обязательным с 2024 года (интеллектуальный ограничитель скорости ISA, регистратор данных EDR и система контроля усталости водителя DAW), добавились новые требования.

Отныне все новые автомобили должны иметь:

систему автоматического экстренного торможения (AEB), которая распознает не только автомобили, но и пешеходов и велосипедистов;

систему мониторинга внимания водителя (ADDW), которая с помощью камеры отслеживает направление взгляда и положение головы;

усовершенствованный ассистент удержания полосы движения;

систему аварийного сигнала при резком торможении (ESS);

модернизированную конструкцию передней части кузова для лучшей защиты пешеходов;

новые требования к шинам и безопасному стеклу.

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Больше всего подорожают дешевые модели

Новые системы безопасности уже повлияли на стоимость автомобилей. Больше всего это почувствуют покупатели бюджетных моделей и базовых комплектаций, где раньше большая часть такого оборудования отсутствовала.

По оценкам экспертов, новые автомобили могут подорожать примерно на 400-1500 евро в зависимости от модели и комплектации.

В то же время в большинстве автомобилей среднего и премиального сегментов значительная часть этих систем уже входила в стандартную комплектацию.

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Причина не только в новых требованиях

Сокращение количества доступных бюджетных моделей связано не только с введением GSR2. На рынке уже несколько лет наблюдается тенденция к росту спроса на более крупные и лучше оснащенные автомобили, поэтому новые правила лишь ускорили этот процесс.

В Европейской комиссии объясняют, что главная цель новых правил – уменьшить количество смертей и тяжелых травм на дорогах. Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в странах ЕС гибнет почти 20 тысяч человек, еще около 100 тысяч получают травмы различной степени тяжести.

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По оценкам Еврокомиссии, экономические потери от ДТП составляют около 2% совокупного ВВП ЕС. В их число входят расходы на медицинскую помощь, реабилитацию, социальные выплаты, а также восстановление поврежденной инфраструктуры.

Поэтому в Брюсселе считают, что обязательное внедрение современных систем активной безопасности поможет не только спасти жизни, но и сократить масштаб экономических убытков.