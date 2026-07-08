У ЄС через нові вимоги безпеки подорожчали бюджетні автомобілі

Саме через таку новизну найдоступніші автомобілі почали дорожчати. Нові вимоги поширюються на легкові автомобілі (категорія M1) та легкі комерційні автомобілі (N1), що вперше реєструються в будь-якій країні ЄС після 7 липня 2026 року.

При цьому дата виробництва не має значення. Якщо автомобіль був виготовлений раніше, але вперше ставиться на облік лише зараз, він також повинен відповідати новим стандартам безпеки. Про це пише Авто24.

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Які системи стали обов'язковими

Тут є одне важливе уточнення: уже зареєстровані автомобілі дообладнувати новими системами не потрібно – вимоги не мають зворотної дії.

До переліку обладнання, що вже було обов'язковим із 2024 року (інтелектуальний обмежувач швидкості ISA, реєстратор даних EDR та система контролю втоми водія DAW), додалися нові вимоги.

Відтепер усі нові автомобілі повинні мати:

систему автоматичного екстреного гальмування (AEB), яка розпізнає не лише автомобілі, а й пішоходів та велосипедистів;

систему моніторингу уваги водія (ADDW), що за допомогою камери стежить за напрямком погляду та положенням голови;

удосконалений асистент утримання смуги руху;

систему аварійного сигналу при різкому гальмуванні (ESS);

модернізовану конструкцію передньої частини кузова для кращого захисту пішоходів;

нові вимоги до шин і безпечного скла.

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Найбільше подорожчають дешеві моделі

Нові системи безпеки вже вплинули на вартість автомобілів. Найбільше це відчують покупці бюджетних моделей та базових комплектацій, де раніше більшість такого обладнання була відсутня.

За оцінками експертів, нові автомобілі можуть подорожчати приблизно на 400–1500 євро залежно від моделі та комплектації.

Водночас у більшості автомобілів середнього та преміального сегментів значна частина цих систем уже входила до стандартного оснащення.

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Причина не лише у нових вимогах

Скорочення кількості доступних бюджетних моделей пов'язане не лише із запровадженням GSR2. На ринку вже кілька років спостерігається тенденція до зростання попиту на більші та краще оснащені автомобілі, тому нові правила лише прискорили цей процес.

У Європейській комісії пояснюють, що головна мета нових правил – зменшити кількість смертей і важких травм на дорогах. Щороку в дорожньо-транспортних пригодах у країнах ЄС гине майже 20 тисяч людей, ще близько 100 тисяч отримують травми різного ступеня тяжкості.

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За оцінками Єврокомісії, економічні втрати від ДТП становлять близько 2% сукупного ВВП ЄС. До них входять витрати на медичну допомогу, реабілітацію, соціальні виплати, а також відновлення пошкодженої інфраструктури.

Через це в Брюсселі вважають, що обов'язкове впровадження сучасних систем активної безпеки допоможе не лише зберегти життя, а й скоротити масштаб економічних збитків.