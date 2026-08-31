АЗС на колесах і 12 тонн пального: на Одещині викрили незвичайний бізнес

ФОТО: Колаж Авто24 |
Охоронець схеми в шоці, але тримає фасон
На Одещині суд поставив крапку в історії з нелегальними заправками, які працювали не лише в стаціонарних умовах, а й просто на виїзді у вантажівках. Організатор незаконного продажу бензину та дизпального отримав штраф, а частину вилученого дизеля передали ЗСУ.
Про черговий епізод з ринку нелегальних автозаправних станцій у своєму релізі розповіли детективи БЕБ Одещини.
АЗС ховали у вантажівках
За даними Бюро економічної безпеки, 38-річний мешканець Одещини без дозвільних документів купував пальне невідомого походження за цінами, значно нижчими за ринкові.
Для торгівлі чоловік облаштував спеціальні ємності, шланги та паливороздавальні пістолети. Продавали бензин і дизель у Татарбунарах та селі Спаське.
Причому частина таких "заправок" була буквально на колесах. Вантажівки переобладнали під пересувні АЗС, а інші точки облаштували у нежитлових приміщеннях.
Пальне відпускали тоннами
Під час 10 санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 12 тонн пального, 14 спеціально обладнаних баків й цистерн та чотири транспортні засоби.
Загальна вартість вилученого майна, за даними БЕБ, становила майже 3 млн грн. Фото: з матеріалів слідства
Суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф із конфіскацією незаконної продукції.
12,2 тисячі літрів поїхали на фронт
Втім, у цієї історії є й корисний для армії фінал. 12,2 тис. літрів дизельного пального вартістю майже 1 млн грн передали на потреби Збройних Сил України.
Тож нелегальні "заправки на колесах" зрештою припинили роботу, а частина їхнього пального змінила маршрут – із продажу на цивільному ринку на потреби українських військових.