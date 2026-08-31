АЗС на колесах і 12 тонн пального: на Одещині викрили незвичайний бізнес

На Одещині суд поставив крапку в історії з нелегальними заправками, які працювали не лише в стаціонарних умовах, а й просто на виїзді у вантажівках. Організатор незаконного продажу бензину та дизпального отримав штраф, а частину вилученого дизеля передали ЗСУ.

Про черговий епізод з ринку нелегальних автозаправних станцій у своєму релізі розповіли детективи БЕБ Одещини.

АЗС ховали у вантажівках

За даними Бюро економічної безпеки, 38-річний мешканець Одещини без дозвільних документів купував пальне невідомого походження за цінами, значно нижчими за ринкові.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для торгівлі чоловік облаштував спеціальні ємності, шланги та паливороздавальні пістолети. Продавали бензин і дизель у Татарбунарах та селі Спаське.

Причому частина таких "заправок" була буквально на колесах. Вантажівки переобладнали під пересувні АЗС, а інші точки облаштували у нежитлових приміщеннях.

Пальне відпускали тоннами

Під час 10 санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 12 тонн пального, 14 спеціально обладнаних баків й цистерн та чотири транспортні засоби.

Загальна вартість вилученого майна, за даними БЕБ, становила майже 3 млн грн. Фото: з матеріалів слідства

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф із конфіскацією незаконної продукції.

12,2 тисячі літрів поїхали на фронт

Втім, у цієї історії є й корисний для армії фінал. 12,2 тис. літрів дизельного пального вартістю майже 1 млн грн передали на потреби Збройних Сил України.

Тож нелегальні "заправки на колесах" зрештою припинили роботу, а частина їхнього пального змінила маршрут – із продажу на цивільному ринку на потреби українських військових.