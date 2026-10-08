Бельгійці знову прокачали автопарк Львова: які машини привіз мер Мехелена

ФОТО: мерія Львова|
Лінійка спецтранспорту від громади Мехелена в момент передачі Львову
Як повідомляє пресслужба Львівської міської ради, цього разу бельгійська делегація на чолі з мером Бартом Сомерсом привезла чотири легкові автомобілі, три практичні мікроавтобуси, два мотоцикли та одну пожежну машину.
Марки та моделі у релізі мерії не вказано. Однак на фото вгадуються риси Volkswagen Transporter T5 та T6, що мають в народі більш поширену назву "течики", похідні від літери T та попередньої дуже поширеної версії Т4 (течики).
Про ці машини редакція Авто24 писала вже неодноразово, повторюватися не будемо.
Крім транспорту, комунальні структури Львова отримали три потужні генератори та необхідні медичні засоби для роботи в екстремальних умовах.
Чому європейцям важливо приїжджати особисто
Сам Барт Сомерс пояснив, що такі візити мають не лише гуманітарну, а й потужну інформаційну мету. За його словами, європейці повинні на власні очі бачити сувору реальність українських міст, щоб потім розповідати правду вдома.
"Я погоджуюся, що ми робимо недостатньо, адже ви і ваша країна боретеся за нашу спільну справу. Але ми продовжуватимемо підтримувати вас до останнього дня, і після перемоги. Бельгія й надалі залишатиметься надійним другом України, – запевнив мер Мехелена.
Транспорт, генератори та медичні засоби для міських служб Львова від Мехелена. Фото: мерія Львова
Системна підтримка автопарку
Мехелен офіційно став містом-побратимом Львова. Бельгійці регулярно поповнюють гаражі місцевих спецслужб. Зокрема, у червні 2025 року вони передали дев'ять автомобілів, серед яких була пожежна машина та мікроавтобуси, а також виділили 1,5 мільйона євро на розбудову реабілітаційного центру.
Попередній великий транш техніки відбувся у березні 2026 року. Тоді гуманітарний конвой налічував одразу 13 машин для поліції та рятувальників, що робить Мехелен одним із найстабільніших транспортних донорів регіону.