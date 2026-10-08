Бельгійці знову прокачали автопарк Львова: які машини привіз мер Мехелена

Як повідомляє пресслужба Львівської міської ради, цього разу бельгійська делегація на чолі з мером Бартом Сомерсом привезла чотири легкові автомобілі, три практичні мікроавтобуси, два мотоцикли та одну пожежну машину.

Марки та моделі у релізі мерії не вказано. Однак на фото вгадуються риси Volkswagen Transporter T5 та T6, що мають в народі більш поширену назву "течики", похідні від літери T та попередньої дуже поширеної версії Т4 (течики).

Про ці машини редакція Авто24 писала вже неодноразово, повторюватися не будемо.

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Крім транспорту, комунальні структури Львова отримали три потужні генератори та необхідні медичні засоби для роботи в екстремальних умовах.

Чому європейцям важливо приїжджати особисто

Сам Барт Сомерс пояснив, що такі візити мають не лише гуманітарну, а й потужну інформаційну мету. За його словами, європейці повинні на власні очі бачити сувору реальність українських міст, щоб потім розповідати правду вдома.

"Я погоджуюся, що ми робимо недостатньо, адже ви і ваша країна боретеся за нашу спільну справу. Але ми продовжуватимемо підтримувати вас до останнього дня, і після перемоги. Бельгія й надалі залишатиметься надійним другом України, – запевнив мер Мехелена.



Транспорт, генератори та медичні засоби для міських служб Львова від Мехелена. Фото: мерія Львова

Системна підтримка автопарку

Мехелен офіційно став містом-побратимом Львова. Бельгійці регулярно поповнюють гаражі місцевих спецслужб. Зокрема, у червні 2025 року вони передали дев'ять автомобілів, серед яких була пожежна машина та мікроавтобуси, а також виділили 1,5 мільйона євро на розбудову реабілітаційного центру.

Попередній великий транш техніки відбувся у березні 2026 року. Тоді гуманітарний конвой налічував одразу 13 машин для поліції та рятувальників, що робить Мехелен одним із найстабільніших транспортних донорів регіону.