Бельгийцы снова прокачали автопарк Львова: какие машины привез мэр Мехелена

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, на этот раз бельгийская делегация во главе с мэром Бартом Сомерсом привезла четыре легковых автомобиля, три практичных микроавтобуса, два мотоцикла и одну пожарную машину.

Марки и модели в релизе мэрии не указаны. Однако на фото угадываются черты Volkswagen Transporter T5 и T6, имеющие в народе более распространенное название "течики", производные буквы T и предыдущей очень распространенной версии Т4 (течики).

Об этих машинах редакция Авто24 писала уже неоднократно, повторяться не будем.

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Помимо транспорта, коммунальные структуры Львова получили три мощных генератора и необходимые медицинские средства для работы в экстремальных условиях.

Почему европейцам важно приезжать лично

Сам Барт Сомерс пояснил, что такие визиты преследуют не только гуманитарную, но и мощную информационную цель. По его словам, европейцы должны своими глазами видеть суровую реальность украинских городов, чтобы потом рассказывать правду дома.

" Я соглашаюсь, что мы делаем недостаточно, ведь вы и ваша страна боретесь за наше общее дело. Но мы будем продолжать поддерживать вас до последнего дня и после победы. Бельгия и дальше будет оставаться надежным другом Украины, – заверил мэр Мехелена.



Транспорт, генераторы и медицинские средства для городских служб от Мехелена. Фото: мэрия Львова

Системная поддержка автопарка

Мехелен официально стал городом-побратимом Львова. Бельгийцы регулярно пополняют гаражи местных спецслужб. В июне 2025 года они передали девять автомобилей, среди которых была пожарная машина и микроавтобусы, а также выделили 1,5 миллиона евро на развитие реабилитационного центра.

Предыдущий крупный транш техники прошел в марте 2026 года. Тогда гуманитарный конвой насчитывал 13 машин для полиции и спасателей, что делает Мехелен одним из самых стабильных транспортных доноров региона.