Bentley розкрила унікальні деталі інтер'єру нового електричного кросовера Torcal

Для усунення цього нюансу компанія Bentley об'єдналася з британською Fox Brothers, яка спеціалізується на тканинах, фланелі та твіді. Разом вони розробили спеціальне покриття, що стало першою у світі автомобільною тканиною зі 100-відсоткової мериносової вовни, яка отримала сертифікацію за стандартом Responsible Wool Standard та відповідає стандартам розкішних авто. Інтер'єр із вовни пропонуватиметься у шести колірних гамах.

Інноваційне оздоблення шпоном та алюмінієм

Окрім вовняного салону, у моделі Torcal дебютує новий варіант оздоблення шпоном Ombre, який виготовляють із переробленого паперу та стійких відходів волоського горіха. До 1000 окремих шарів пресуються разом і нарізаються пластинами товщиною менше ніж 1 мм, створюючи плавний градієнтний перехід через чотири відтінки: від глибокого чорного до кольору натурального горіха.

Клієнтам також запропонують нову приладову панель Sunburst Aluminum від підрозділу Mulliner, яка є сучасною інтерпретацією класичних металевих панелей минулого. У салоні встановлять вигнутий дисплей та спеціальний селектор налаштування настрою.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Технічна база та очікувані характеристики