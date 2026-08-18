Bentley розкрила унікальні деталі інтер'єру нового електричного кросовера Torcal

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Деталі салону Bentley Torcal
Для усунення цього нюансу компанія Bentley об'єдналася з британською Fox Brothers, яка спеціалізується на тканинах, фланелі та твіді. Разом вони розробили спеціальне покриття, що стало першою у світі автомобільною тканиною зі 100-відсоткової мериносової вовни, яка отримала сертифікацію за стандартом Responsible Wool Standard та відповідає стандартам розкішних авто. Інтер'єр із вовни пропонуватиметься у шести колірних гамах.
Інноваційне оздоблення шпоном та алюмінієм
Окрім вовняного салону, у моделі Torcal дебютує новий варіант оздоблення шпоном Ombre, який виготовляють із переробленого паперу та стійких відходів волоського горіха. До 1000 окремих шарів пресуються разом і нарізаються пластинами товщиною менше ніж 1 мм, створюючи плавний градієнтний перехід через чотири відтінки: від глибокого чорного до кольору натурального горіха.
Клієнтам також запропонують нову приладову панель Sunburst Aluminum від підрозділу Mulliner, яка є сучасною інтерпретацією класичних металевих панелей минулого. У салоні встановлять вигнутий дисплей та спеціальний селектор налаштування настрою.
Технічна база та очікувані характеристики
- Конструктивно Bentley Torcal створений на спільній платформі з Porsche Cayenne Electric, проте має оригінальний дизайн передньої та задньої частин кузова.
- Офіційні специфікації силової установки оголосять під час дебюту, однак Porsche Cayenne Electric оснащується акумуляторною батареєю ємністю 113 кВт-год із підтримкою швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 390 кВт.
- Очікується, що потужність електричної системи Bentley Torcal становитиме близько 800 к.с, а початкова вартість новинки складе приблизно 225 000 доларів.