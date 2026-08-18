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Bentley розкрила унікальні деталі інтер'єру нового електричного кросовера Torcal

Британський автовиробник оприлюднив нові подробиці про салон майбутнього електричного кросовера Torcal, офіційна прем'єра якого відбудеться 23 вересня. Модель пропонуватиме унікальне оздоблення зі 100% мериносової вовни, яке раніше не застосовувалося в автомобільній промисловості через високі вимоги до зносостійкості.
Bentley представила електричний кросовер Torcal із салоном з вовни

ФОТО: Bentley|

Деталі салону Bentley Torcal

Данило Северенчук
logo18 серпня, 13:20
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Для усунення цього нюансу компанія Bentley об'єдналася з британською Fox Brothers, яка спеціалізується на тканинах, фланелі та твіді. Разом вони розробили спеціальне покриття, що стало першою у світі автомобільною тканиною зі 100-відсоткової мериносової вовни, яка отримала сертифікацію за стандартом Responsible Wool Standard та відповідає стандартам розкішних авто. Інтер'єр із вовни пропонуватиметься у шести колірних гамах.

Інноваційне оздоблення шпоном та алюмінієм

Окрім вовняного салону, у моделі Torcal дебютує новий варіант оздоблення шпоном Ombre, який виготовляють із переробленого паперу та стійких відходів волоського горіха. До 1000 окремих шарів пресуються разом і нарізаються пластинами товщиною менше ніж 1 мм, створюючи плавний градієнтний перехід через чотири відтінки: від глибокого чорного до кольору натурального горіха.

Клієнтам також запропонують нову приладову панель Sunburst Aluminum від підрозділу Mulliner, яка є сучасною інтерпретацією класичних металевих панелей минулого. У салоні встановлять вигнутий дисплей та спеціальний селектор налаштування настрою.

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Технічна база та очікувані характеристики

  • Конструктивно Bentley Torcal створений на спільній платформі з Porsche Cayenne Electric, проте має оригінальний дизайн передньої та задньої частин кузова.
  • Офіційні специфікації силової установки оголосять під час дебюту, однак Porsche Cayenne Electric оснащується акумуляторною батареєю ємністю 113 кВт-год із підтримкою швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 390 кВт.
  • Очікується, що потужність електричної системи Bentley Torcal становитиме близько 800 к.с, а початкова вартість новинки складе приблизно 225 000 доларів.
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