Bentley раскрыла уникальные детали интерьера нового электрического кроссовера Torcal

Для устранения этого нюанса компания Bentley объединилась с британской Fox Brothers, специализирующейся на тканях, фланелях и твидах. Вместе они разработали специальное покрытие, ставшее первой в мире автомобильной тканью из 100-процентной шерсти мериноса, которая получила сертификацию по стандарту Responsible Wool Standard и соответствует стандартам роскошных авто. Интерьер из шерсти будет предлагаться в шести цветовых гаммах.

Инновационная отделка шпоном и алюминием

Кроме шерстяного салона, в модели Torcal дебютирует новый вариант отделки шпоном Ombre, который производится из переработанной бумаги и стойких отходов грецкого ореха. К 1000 отдельным слоям прессуются вместе и нарезаются пластинами толщиной менее 1 мм, создавая плавный градиентный переход через четыре оттенка: от глубокого черного до цвета натурального ореха.

Клиентам также будет предложена новая приборная панель Sunburst Aluminum от подразделения Mulliner, которая является современной интерпретацией классических металлических панелей прошлого. В салоне установят изогнутый дисплей и специальный селектор настройки настроения.

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Техническая база и ожидаемые характеристики