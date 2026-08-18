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Bentley раскрыла уникальные детали интерьера нового электрического кроссовера Torcal

Британский автопроизводитель обнародовал новые подробности о салоне будущего электрического кроссовера Torcal, официальная премьера которого состоится 23 сентября. Модель будет предлагать уникальную отделку из 100% мериносовой шерсти, ранее не применявшейся в автомобильной промышленности из-за высоких требований к износостойкости.
Bentley представила электрический кроссовер Torcal с салоном из шерсти

ФОТО: Bentley|

Детали салона Bentley Torcal

Данила Северенчук
logo18 августа, 13:20
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Для устранения этого нюанса компания Bentley объединилась с британской Fox Brothers, специализирующейся на тканях, фланелях и твидах. Вместе они разработали специальное покрытие, ставшее первой в мире автомобильной тканью из 100-процентной шерсти мериноса, которая получила сертификацию по стандарту Responsible Wool Standard и соответствует стандартам роскошных авто. Интерьер из шерсти будет предлагаться в шести цветовых гаммах.

Инновационная отделка шпоном и алюминием

Кроме шерстяного салона, в модели Torcal дебютирует новый вариант отделки шпоном Ombre, который производится из переработанной бумаги и стойких отходов грецкого ореха. К 1000 отдельным слоям прессуются вместе и нарезаются пластинами толщиной менее 1 мм, создавая плавный градиентный переход через четыре оттенка: от глубокого черного до цвета натурального ореха.

Клиентам также будет предложена новая приборная панель Sunburst Aluminum от подразделения Mulliner, которая является современной интерпретацией классических металлических панелей прошлого. В салоне установят изогнутый дисплей и специальный селектор настройки настроения.

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Техническая база и ожидаемые характеристики

  • Конструктивно Bentley Torcal создан на общей платформе с Porsche Cayenne Electric, однако имеет оригинальный дизайн передней и задней части кузова.
  • Официальные спецификации силовой установки будут объявлены во время дебюта, однако Porsche Cayenne Electric оснащается аккумуляторной батареей емкостью 113 кВт-ч с поддержкой быстрой зарядки постоянным током мощностью до 390 кВт.
  • Ожидается, что мощность электрической системы Bentley Torcal составит около 800 л.с., а начальная стоимость новинки составит примерно 225 000 долларов.
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