Bentley раскрыла уникальные детали интерьера нового электрического кроссовера Torcal

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Детали салона Bentley Torcal
Для устранения этого нюанса компания Bentley объединилась с британской Fox Brothers, специализирующейся на тканях, фланелях и твидах. Вместе они разработали специальное покрытие, ставшее первой в мире автомобильной тканью из 100-процентной шерсти мериноса, которая получила сертификацию по стандарту Responsible Wool Standard и соответствует стандартам роскошных авто. Интерьер из шерсти будет предлагаться в шести цветовых гаммах.
Инновационная отделка шпоном и алюминием
Кроме шерстяного салона, в модели Torcal дебютирует новый вариант отделки шпоном Ombre, который производится из переработанной бумаги и стойких отходов грецкого ореха. К 1000 отдельным слоям прессуются вместе и нарезаются пластинами толщиной менее 1 мм, создавая плавный градиентный переход через четыре оттенка: от глубокого черного до цвета натурального ореха.
Клиентам также будет предложена новая приборная панель Sunburst Aluminum от подразделения Mulliner, которая является современной интерпретацией классических металлических панелей прошлого. В салоне установят изогнутый дисплей и специальный селектор настройки настроения.
Техническая база и ожидаемые характеристики
- Конструктивно Bentley Torcal создан на общей платформе с Porsche Cayenne Electric, однако имеет оригинальный дизайн передней и задней части кузова.
- Официальные спецификации силовой установки будут объявлены во время дебюта, однако Porsche Cayenne Electric оснащается аккумуляторной батареей емкостью 113 кВт-ч с поддержкой быстрой зарядки постоянным током мощностью до 390 кВт.
- Ожидается, что мощность электрической системы Bentley Torcal составит около 800 л.с., а начальная стоимость новинки составит примерно 225 000 долларов.