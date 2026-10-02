Бережіть пальці: Cadillac відкликає майже 30 тисяч нових Optiq через "злі" склопідйомники

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Cadillac Optiq
Як пише видання Carscoops, проблема стосується електромобілів 2025-2027 модельних років. З'ясувалося, що система захисту від затискання (anti-pinch) може просто не спрацювати в найкритичніший момент.
Що це означає на практиці? Якщо ви закриваєте вікна дистанційно за допомогою брелока, скло може не зупинитися, зустрівши перешкоду на останніх 13 міліметрах свого ходу. Для дорослого це буде просто дуже боляче, а от для маленьких дітей, які люблять хапатися за край дверей, ситуація вкрай небезпечна. До того ж, це пряме порушення федеральних стандартів безпеки в США.
Як вирішуватимуть проблему
У GM вже знайшли винного – це постачальник Kwangjin America, який неправильно налаштував верхній діапазон ходу для програмного забезпечення. На щастя, розбирати двері та міняти моторчики не доведеться. Лікується ця "хвороба" звичайним оновленням софту. Власникам навіть не обов'язково їхати на дилерський сервіс: ті, хто підписані на оновлення "по повітрю" (OTA), отримають патч автоматично. Поки що, за даними автовиробника, обійшлося без травм.
Більше кнопок для водіїв
- Цікаво, що це не єдина турбота Cadillac про комфорт рук своїх клієнтів. Паралельно преміальний бренд GM готує нове програмне забезпечення для мультимедійних систем моделей Optiq, Lyriq, Vistiq та CT5-V.
- Водії масово скаржилися, що віртуальні кнопки на екранах занадто дрібні, і в них важко влучити під час руху. Тепер іконки стануть більшими, що точно додасть зручності за кермом і дозволить менше відволікатися від дороги.