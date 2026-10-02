Бережіть пальці: Cadillac відкликає майже 30 тисяч нових Optiq через "злі" склопідйомники

Як пише видання Carscoops, проблема стосується електромобілів 2025-2027 модельних років. З'ясувалося, що система захисту від затискання (anti-pinch) може просто не спрацювати в найкритичніший момент.

Що це означає на практиці? Якщо ви закриваєте вікна дистанційно за допомогою брелока, скло може не зупинитися, зустрівши перешкоду на останніх 13 міліметрах свого ходу. Для дорослого це буде просто дуже боляче, а от для маленьких дітей, які люблять хапатися за край дверей, ситуація вкрай небезпечна. До того ж, це пряме порушення федеральних стандартів безпеки в США.

Як вирішуватимуть проблему

У GM вже знайшли винного – це постачальник Kwangjin America, який неправильно налаштував верхній діапазон ходу для програмного забезпечення. На щастя, розбирати двері та міняти моторчики не доведеться. Лікується ця "хвороба" звичайним оновленням софту. Власникам навіть не обов'язково їхати на дилерський сервіс: ті, хто підписані на оновлення "по повітрю" (OTA), отримають патч автоматично. Поки що, за даними автовиробника, обійшлося без травм.

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