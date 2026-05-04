Бестселери квітня 2026: що купували українці

Перша десятка найпопулярніших нових авто маже повністю складається з кросоверів. Також заявилась ще одна нова тенденція.
ФОТО: Renault|

Renault Duster

Євген Гудущан
4 травня, 11:40



У квітні на ринку нових авто в Україні реалізували майже 6,2 тис. легковиків. Попит традиційно зосередився у сегменті кросоверів, що підтверджує сталі вподобання покупців, пише Укравтопром.

ТОП-10 моделей місяця

Лідером став перевірений бюджетний SUV:

  1. Renault Duster — 579 авто
  2. Toyota RAV4 — 357 авто
  3. Hyundai Tucson — 211 авто
  4. BMW 3 Series — 161 авто
  5. Skoda Kodiaq — 144 авто
  6. Mazda CX-5 — 130 авто
  7. Skoda Karoq — 126 авто
  8. Toyota Yaris Cross — 122 авто
  9. Volkswagen Tiguan — 121 авто
  10. Volkswagen Touareg — 117 авто

Що показує цей рейтинг

Ринок має кілька чітких тенденцій:

Домінування кросоверів. 9 із 10 моделей — SUV різних класів, від бюджетних до преміальних.

Стабільність лідерів. Renault Duster та Toyota RAV4 залишаються беззаперечними фаворитами завдяки балансу ціни, надійності та ліквідності.

Преміум поступово зміцнюється. Поява BMW 3 Series та Volkswagen Touareg свідчить про відновлення попиту у вищому ціновому сегменті.

Вподобання українців на ринку авто

Ринок нових авто у квітні демонструє прогнозовану структуру: кросовери залишаються основним вибором, а конкуренція точиться навколо співвідношення ціни, практичності та бренду.

Водночас поступове повернення преміум-сегменту може свідчити про часткову стабілізацію попиту.

