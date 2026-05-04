Бестселери квітня 2026: що купували українці

Renault Duster
У квітні на ринку нових авто в Україні реалізували майже 6,2 тис. легковиків. Попит традиційно зосередився у сегменті кросоверів, що підтверджує сталі вподобання покупців, пише Укравтопром.
ТОП-10 моделей місяця
Лідером став перевірений бюджетний SUV:
- Renault Duster — 579 авто
- Toyota RAV4 — 357 авто
- Hyundai Tucson — 211 авто
- BMW 3 Series — 161 авто
- Skoda Kodiaq — 144 авто
- Mazda CX-5 — 130 авто
- Skoda Karoq — 126 авто
- Toyota Yaris Cross — 122 авто
- Volkswagen Tiguan — 121 авто
- Volkswagen Touareg — 117 авто
Що показує цей рейтинг
Ринок має кілька чітких тенденцій:
Домінування кросоверів. 9 із 10 моделей — SUV різних класів, від бюджетних до преміальних.
Стабільність лідерів. Renault Duster та Toyota RAV4 залишаються беззаперечними фаворитами завдяки балансу ціни, надійності та ліквідності.
Преміум поступово зміцнюється. Поява BMW 3 Series та Volkswagen Touareg свідчить про відновлення попиту у вищому ціновому сегменті.
Вподобання українців на ринку авто
Ринок нових авто у квітні демонструє прогнозовану структуру: кросовери залишаються основним вибором, а конкуренція точиться навколо співвідношення ціни, практичності та бренду.
Водночас поступове повернення преміум-сегменту може свідчити про часткову стабілізацію попиту.