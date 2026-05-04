Бестселери квітня 2026: що купували українці

У квітні на ринку нових авто в Україні реалізували майже 6,2 тис. легковиків. Попит традиційно зосередився у сегменті кросоверів, що підтверджує сталі вподобання покупців, пише Укравтопром.

ТОП-10 моделей місяця

Лідером став перевірений бюджетний SUV:

Renault Duster — 579 авто Toyota RAV4 — 357 авто Hyundai Tucson — 211 авто BMW 3 Series — 161 авто Skoda Kodiaq — 144 авто Mazda CX-5 — 130 авто Skoda Karoq — 126 авто Toyota Yaris Cross — 122 авто Volkswagen Tiguan — 121 авто Volkswagen Touareg — 117 авто

Що показує цей рейтинг

Ринок має кілька чітких тенденцій:

Домінування кросоверів. 9 із 10 моделей — SUV різних класів, від бюджетних до преміальних.

Стабільність лідерів. Renault Duster та Toyota RAV4 залишаються беззаперечними фаворитами завдяки балансу ціни, надійності та ліквідності.

Преміум поступово зміцнюється. Поява BMW 3 Series та Volkswagen Touareg свідчить про відновлення попиту у вищому ціновому сегменті.

Вподобання українців на ринку авто

Ринок нових авто у квітні демонструє прогнозовану структуру: кросовери залишаються основним вибором, а конкуренція точиться навколо співвідношення ціни, практичності та бренду.

Водночас поступове повернення преміум-сегменту може свідчити про часткову стабілізацію попиту.