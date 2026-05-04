Бестселлеры апреля 2026 года: что покупали украинцы

ФОТО: Рено|
Рено Дастер
В апреле на рынке новых авто в Украине реализовали почти 6,2 тыс. легковушек. Спрос традиционно сосредоточился в сегменте кроссоверов, что подтверждает устойчивые предпочтения покупателей, пишет Укравтопром.
ТОП-10 моделей месяца
Лидером стал проверенный бюджетный SUV:
- Renault Duster - 579 авто
- Toyota RAV4 - 357 авто
- Hyundai Tucson - 211 авто
- BMW 3 Series - 161 авто
- Skoda Kodiaq - 144 авто
- Mazda CX-5 - 130 авто
- Skoda Karoq - 126 авто
- Toyota Yaris Cross - 122 авто
- Volkswagen Tiguan - 121 авто
- Volkswagen Touareg - 117 авто
Что показывает этот рейтинг
Рынок имеет несколько четких тенденций:
Доминирование кроссоверов. 9 из 10 моделей - SUV разных классов, от бюджетных до премиальных.
Стабильность лидеров. Renault Duster и Toyota RAV4 остаются безоговорочными фаворитами благодаря балансу цены, надежности и ликвидности.
Премиум постепенно укрепляется. Появление BMW 3 Series и Volkswagen Touareg свидетельствует о восстановлении спроса в высшем ценовом сегменте.
Предпочтения украинцев на рынке авто
Рынок новых авто в апреле демонстрирует прогнозируемую структуру: кроссоверы остаются основным выбором, а конкуренция идет вокруг соотношения цены, практичности и бренда.
В то же время постепенное возвращение премиум-сегмента может свидетельствовать о частичной стабилизации спроса.