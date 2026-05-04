Бестселлеры апреля 2026 года: что покупали украинцы

В апреле на рынке новых авто в Украине реализовали почти 6,2 тыс. легковушек. Спрос традиционно сосредоточился в сегменте кроссоверов, что подтверждает устойчивые предпочтения покупателей, пишет Укравтопром.

ТОП-10 моделей месяца

Лидером стал проверенный бюджетный SUV:

Renault Duster - 579 авто Toyota RAV4 - 357 авто Hyundai Tucson - 211 авто BMW 3 Series - 161 авто Skoda Kodiaq - 144 авто Mazda CX-5 - 130 авто Skoda Karoq - 126 авто Toyota Yaris Cross - 122 авто Volkswagen Tiguan - 121 авто Volkswagen Touareg - 117 авто

Что показывает этот рейтинг

Рынок имеет несколько четких тенденций:

Доминирование кроссоверов. 9 из 10 моделей - SUV разных классов, от бюджетных до премиальных.

Стабильность лидеров. Renault Duster и Toyota RAV4 остаются безоговорочными фаворитами благодаря балансу цены, надежности и ликвидности.

Премиум постепенно укрепляется. Появление BMW 3 Series и Volkswagen Touareg свидетельствует о восстановлении спроса в высшем ценовом сегменте.

Предпочтения украинцев на рынке авто

Рынок новых авто в апреле демонстрирует прогнозируемую структуру: кроссоверы остаются основным выбором, а конкуренция идет вокруг соотношения цены, практичности и бренда.

В то же время постепенное возвращение премиум-сегмента может свидетельствовать о частичной стабилизации спроса.