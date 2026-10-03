Бетмобіль із фільму "Бетмен повертається" виставлять на аукціон за 7 мільйонів доларів

23 листопада аукціонні будинки Julien's Auctions та Turner Classic Movies проведуть у Лос-Анджелесі та онлайн торги, головним автомобільним лотом яких стане бетмобіль із фільму "Бетмен повертається", пише Motor1.

Julien's Auctions оцінює автомобіль у 5-7 мільйонів доларів. Потенційний результат перевищує нинішній рекорд для автомобіля з кінофільму – 4,2 мільйона доларів, які раніше заплатили за бетмобіль з телесеріалу "Бетмен" 1960-х років.

Кузов побудували на двох шасі Chevrolet Impala

Бетмобіль Тіма Бертона не використовує стандартну серійну платформу. Його рама створена на основі двох шасі Chevrolet Impala, які з'єднали між собою. Кузов виготовлений зі склопластику. Його загальна довжина від бампера до бампера становить близько 6 метрів.

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Дизайн автомобіля виконаний у стилі ар-деко. Передня частина отримала великий повітрозабірник, натхненний турбіною, а позаду встановили масивні плавники. Така конструкція відповідала похмурій стилістиці Готем-сіті у фільмах Тіма Бертона. Під довгим кузовом встановлений двигун Chevrolet V8, який працює в парі з триступінчастою автоматичною коробкою передач.

Автомобіль використовували під час зйомок

За інформацією Julien's Auctions, саме цей екземпляр використовували для більшості сцен водіння у фільмі "Бетмен повертається". Це відрізняє його від резервних або статичних автомобілів, які могли використовуватися під час виробництва кінострічки. Після завершення зйомок бетмобіль з'явився на прем'єрі фільму та на вечірці з нагоди завершення виставки. Згодом його зберігали та експонували в Автомобільному музеї Марконі.

Автомобіль досі має оригінальне глянцеве чорне покриття.

Бетмобіль може встановити новий рекорд Бетмобіль із "Бетмена повертається" має значну історичну цінність для колекціонерів автомобілів із кінофільмів. Саме цей дизайн використовувався у двох фільмах Тіма Бертона про Бетмена та став одним із найвпізнаваніших образів автомобіля супергероя.

Раніше великі суми на аукціонах приносили й інші автомобілі з відомих фільмів. Наприклад, Ford Mustang GT 1968 року з "Булліт" продали за 3,74 мільйона доларів, а Aston Martin DB5 Джеймса Бонда 1965 року – за 2,4 мільйона доларів. Оцінка бетмобіля в 5-7 мільйонів доларів значно перевищує ці результати. Водночас остаточну вартість автомобіля визначить лише результат торгів.

Окрім бетмобіля, на листопадовому аукціоні продаватимуть костюми Бетмена, реквізит, виробничі матеріали та інші предмети, пов'язані з історією персонажа в кіно.