Без гармат, але для армії: США замовили ще 115 повнопривідних самоскидів Mack

Американська компанія Mack Defense повідомила про нове замовлення на 115 важких самоскидів M917A3 Heavy Dump Truck для підрозділів Національної гвардії США. Разом із 91 машиною, замовленою місяцем раніше, нова партія збільшує обсяг останніх контрактів до 208 вантажівок загальною вартістю понад 84 мільйони доларів.

Великий контракт розрахований на п’ять років

Постачання відбувається в межах п’ятирічної рамкової угоди, укладеної з Mack Defense у 2025 році. Вона передбачає можливість закупівлі до 450 самоскидів загальною вартістю до 221,8 мільйона доларів.

Попередній контракт армія США уклала з компанією ще у 2018 році. Він дозволяв придбати до 683 вантажівок на суму до 296 мільйонів доларів. Фактично американські військові замовили 549 машин, а у березні 2025 року виробник відзначив випуск 500-го M917A3.

Рамкова угода не означає, що всі 450 автомобілів куплять одночасно. Військові формують окремі партії відповідно до фінансування та потреб підрозділів. Водночас довгостроковий контракт дозволяє виробнику зберігати спеціалізовану лінію, персонал і ланцюги постачання компонентів.

Навіщо армії звичайні самоскиди

M917A3 призначений насамперед для інженерних підрозділів. Такі автомобілі використовують під час будівництва та ремонту доріг, злітно-посадкових смуг, польових аеродромів, складів, баз постачання та автомобільних парків.

Вони також можуть залучатися до ліквідації наслідків стихійних лих. Після ураганів, повеней або інших катастроф важкі самоскиди перевозять ґрунт, щебінь, будівельні матеріали та уламки. Mack Defense називає M917A3 одним із ключових інструментів для підтримання військової інфраструктури.

Така техніка не працює безпосередньо як озброєння, але від неї залежить здатність армії переміщуватися, розгортати нові позиції та відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

В основі – серійний Mack Granite

Військовий M917A3 побудований на базі комерційної вантажівки Mack Granite. Однак стандартне дорожнє шасі серйозно переробили відповідно до вимог армії.

Машина отримала повний привід, посилені задні мости, збільшений дорожній просвіт та зміцнену раму. Виробник пропонує варіанти з колісними формулами 6×6 і 8×8, а кабіна може бути стандартною або броньованою залежно від завдання.

Використання цивільної моделі як основи має кілька переваг. Серійні вузли вже пройшли тривалу експлуатацію, запчастини доступні через розвинену сервісну мережу, а виробництво можна масштабувати швидше, ніж у випадку з повністю новою військовою платформою.

Перевозить до 27 тонн

У виконанні 8×8 повна маса Mack M917A3 сягає приблизно 42,9 тонни. Вантажопідйомність становить до 27 тонн, а самоскидний кузов вміщує близько 13,8 кубометра вантажу. Кабіна розрахована на двох людей.

Сталевий кузов оснащений системою підігріву. Вона потрібна, щоб вологий ґрунт, асфальтова суміш або інші матеріали не примерзали до металу та легше висипалися за низької температури.

Водій керує кузовом, заднім бортом, тентом і системою підігріву через електронний модуль із сенсорним екраном. Система також показує параметри вантажівки, контролює навантаження та попереджає про небезпечний кут нахилу.

Дизель на 440 кінських сил

Самоскид оснащений 13-літровим дизельним двигуном Mack MP8. У військовій специфікації він розвиває 440 кінських сил і до 2250 Н·м крутного моменту. Мотор може працювати на військовому авіаційному пальному JP-8, що спрощує постачання в польових умовах.

Разом із ним працює шестиступенева автоматична коробка Allison та роздавальна коробка. Важка вантажівка також має антиблокувальну систему гальм і сучасні електронні засоби безпеки.

Шасі M917A3 можна використовувати не лише для самоскида. За потреби на ньому можуть створювати крани, евакуатори, цистерни, транспортери важкої техніки та інші спеціалізовані машини логістичного призначення.

Виробляють на окремій лінії у Пенсильванії

Військові вантажівки збирають у Mack Experience Center в Аллентауні, штат Пенсильванія. Спеціалізовану виробничу лінію відкрили у 2021 році після інвестицій у розмірі 6,5 мільйона доларів.

Підприємство використовує виробничі можливості та персонал основного заводу Mack у сусідньому Макунгі. Це ще один приклад того, як цивільне автомобілебудування інтегрується у військові програми без створення окремої промислової системи з нуля.

Нові замовлення підтримують безперервне виробництво M917A3. Для американської армії це гарантує постачання перевірених машин, а для виробника — можливість планувати закупівлю компонентів, інвестиції та завантаження підприємства на кілька років наперед.