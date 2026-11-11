Правила проїзду в громадському транспорті змінено: що буде з пільговиками

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook перший заступник міністра Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач, за відповідний законопроєкт №5651-2 віддали свої голоси 235 народні депутати.

Цей документ розроблявся кілька років і покликаний повністю переформатувати систему компенсацій на транспорті.

Раніше система працювала неефективно, адже ветерани, пенсіонери чи люди з інвалідністю часто стикалися з відмовами у безкоштовному проїзді. З іншого боку, транспортні компанії роками возили пільговиків без чіткого механізму відшкодування витрат з бюджету.

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Чинних пільг держава не скасовує

Це означає, що людина зможе реалізувати своє право на проїзд без необхідності щоразу щось доводити водієві. Натомість перевізник матиме гарантовану оплату за кожного зафіксованого пільговика, а місцева влада бачитиме реальну статистику перевезень.

"Тепер ми закладаємо принципово іншу систему. В основі реформи лежить прозорий цифровий облік кожної поїздки. Створюється механізм, завдяки якому вони мають працювати так, як і повинні. При цьому жодних чинних пільг держава не скасовує, – уточнює Сергій Деркач.

Попереду на українців чекає впровадження цифрової системи та підготовка громад до нових правил. Для адаптації всіх учасників процесу передбачено перехідний період, який триватиме до 1 липня 2028 року.

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Інші важливі законодавчі ініціативи

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, українці також активно підтримують зміни до законодавства щодо військовослужбовців. Зокрема, понад 25 тисяч громадян підписали петицію за законопроєкт №15057.

Цей документ передбачає право на звільнення зі служби для військових, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Наразі ініціативні групи очікують відповідних кроків від Кабміну для запровадження справедливих правил.