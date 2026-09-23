Приватна газова заправка утримувалася за рахунок міста: у Вінниці викрили хитру схему

Через такі махінації бюджет втратив понад 760 тисяч гривень, а сам посадовець тепер тепер може кілька років провести за ґратами.

Як повідомляють прокуратура та поліція Вінницької області, історія розпочалася ще у 2024 році, коли місцеве транспортне підприємство орендувало понад 2000 квадратних метрів землі для своєї автобази. За цю ділянку комунальне автогосподарство справно і щомісяця платило чималу орендну плату.

Комунгосп став спонсором метанової АЗС

У серпні 2025 року автопарк вирішив закупити 320 тисяч кубометрів метану для заправки міських автобусів. Постачальником обрали приватну компанію, яка мала розмістити своє газове обладнання прямо на території автопарку.

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Саме тут у справу втрутився 49-річний головний юрист. Він підготував договір співпраці, але свідомо не прописав у ньому компенсацію за користування землею, охорону та комунальні послуги. Ймовірно, така "забудькуватість" була комусь на користь, але це вже за матеріалами слідства має встановити суд.

"Приватна компанія користувалася частиною території без відповідної компенсації, тоді як комунальне підприємство продовжувало платити за оренду всієї ділянки, – зазначають слідчі.

Лише за п'ять місяців такої співпраці збитки сягнули 762 тисяч гривень. До речі, сам сумнівний договір навіть не пройшов належної реєстрації після підписання.

Яке покарання чекає на посадовця

Наразі суд вже відсторонив підозрюваного від займаної посади. Він може провести до шести років за ґратами. Правоохоронці інкримінують йому зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Прокуратура наполягає на триманні фігуранта під вартою, відповідне клопотання вже розглядає суд. Досудове розслідування триває за оперативної підтримки співробітників УСБУ.