Безпека найвищого рівня: моделі MINI встановили нові стандарти захисту пасажирів

Фундаментом безпеки нових MINI є розгалужена мережа сенсорів, зазначає компанія. Залежно від моделі, автомобіль використовує до 12 ультразвукових датчиків, 5 камер та 5 радарних систем.

Уже в стандартне оснащення всіх моделей входять попередження про виїзд зі смуги з активним підрулюванням, система попередження про фронтальне зіткнення з автоматичним гальмуванням, динамічний круїз-контроль із функцією гальмування та система Driving Assistant, що включає моніторинг “сліпих” зон, попередження про наближення об'єктів ззаду та контроль поперечного трафіку під час виїзду з парковки.

Технології Pre-Crash: захист до моменту удару

Особливу увагу розробники приділили функціям Pre-Crash. На основі даних про динаміку руху та оточення, система розпізнає критичні ситуації ще до зіткнення. У такі моменти автомобіль автоматично вживає реверсивних заходів захисту: закриває вікна та люк, а також приводить спинки сидінь у найбільш безпечне вертикальне положення.

Для моделей MINI Cooper, MINI Aceman та MINI Countryman доступний пакет Driving Assistant Plus, який забезпечує частково автоматизоване водіння. А версія Professional для Countryman додає асистент зміни смуги руху та розпізнавання сигналів світлофорів, що значно полегшує керування в міському середовищі.

Паркування без ризику

Сучасні MINI оснащені високопродуктивними системами допомоги при паркуванні. Стандартний асистент включає камеру заднього виду та функцію активного контролю дистанції. Опціональна система Parking Assistant Plus пропонує круговий огляд на 360 градусів, а версія Professional дозволяє паркувати автомобіль дистанційно за допомогою смартфона та додатка MINI.

Пасивна безпека: міцність та адаптивність

За словами MINI, в основі пасивної безпеки лежить надзвичайно жорстка структура кузова та точно розраховані зони деформації. Залежно від моделі та ринку, в салоні встановлюється до дев'яти адаптивних подушок безпеки. Наприклад, у Німеччині MINI Countryman стандартно комплектується центральною подушкою безпеки між передніми сидіннями.

В електричних моделях MINI Cooper та MINI Aceman застосовуються спеціальні натягувачі ременів, закріплені на замках, що покращує фіксацію тазу. Також більшість моделей оснащені “активним капотом”, який підіймається під час наїзду на пішохода, мінімізуючи ризик серйозних травм.

Як змінилися правила Euro NCAP та що це означає для MINI