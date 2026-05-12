Безопасность высочайшего уровня: модели MINI установили новые стандарты защиты пассажиров

Фундаментом безопасности новых MINI является разветвленная сеть сенсоров, отмечает компания. В зависимости от модели, автомобиль использует до 12 ультразвуковых датчиков, 5 камер и 5 радарных систем.

Напомним: В каких авто системы безопасности не работают в дождь и туман: масштабное исследование

Уже в стандартное оснащение всех моделей входят предупреждение о выезде из полосы с активным подруливанием, система предупреждения о фронтальном столкновении с автоматическим торможением, динамический круиз-контроль с функцией торможения и система Driving Assistant, включающая мониторинг “слепых” зон, предупреждение о приближении объектов сзади и контроль поперечного трафика при выезде с парковки.

Технологии Pre-Crash: защита до момента удара

Особое внимание разработчики уделили функциям Pre-Crash. На основе данных о динамике движения и окружения, система распознает критические ситуации еще до столкновения. В такие моменты автомобиль автоматически принимает реверсивные меры защиты: закрывает окна и люк, а также приводит спинки сидений в наиболее безопасное вертикальное положение.

Для моделей MINI Cooper, MINI Aceman и MINI Countryman доступен пакет Driving Assistant Plus, который обеспечивает частично автоматизированное вождение. А версия Professional для Countryman добавляет ассистент изменения полосы движения и распознавания сигналов светофоров, что значительно облегчает управление в городской среде.

Парковка без риска

Современные MINI оснащены высокопроизводительными системами помощи при парковке. Стандартный ассистент включает камеру заднего вида и функцию активного контроля дистанции. Опциональная система Parking Assistant Plus предлагает круговой обзор на 360 градусов, а версия Professional позволяет парковать автомобиль дистанционно с помощью смартфона и приложения MINI.

Пассивная безопасность: прочность и адаптивность

По словам MINI, в основе пассивной безопасности лежит чрезвычайно жесткая структура кузова и точно рассчитанные зоны деформации. В зависимости от модели и рынка, в салоне устанавливается до девяти адаптивных подушек безопасности. Например, в Германии MINI Countryman стандартно комплектуется центральной подушкой безопасности между передними сиденьями.

В электрических моделях MINI Cooper и MINI Aceman применяются специальные натяжители ремней, закрепленные на замках, что улучшает фиксацию таза. Также большинство моделей оснащены “активным капотом”, который поднимается при наезде на пешехода, минимизируя риск серьезных травм.

Как изменились правила Euro NCAP и что это значит для MINI