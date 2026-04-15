В каких автомобилях системы безопасности не работают в дождь и туман: масштабное исследование

Для проверки эксперты имитировали сценарии, с которыми водители сталкиваются ежедневно: ливни, густой туман и ослепляющий свет низкого солнца. Автомобили двигались со скоростью 30 км/ч, пытаясь вовремя обнаружить неподвижные и движущиеся объекты. Как выяснилось, количество оборудования не всегда перерастает в качество. Например, Nio EL6, несмотря на наличие LiDAR и камер, практически капитулировал в густом тумане с видимостью менее 20 метров.

Читайте также: Скрученный пробег до 250 тысяч километров: что скрывает рынок подержанных авто в Украине

Лучшую устойчивость продемонстрировал Mercedes-Benz CLA. Он смог распознать препятствия и инициировать торможение даже при критической видимости. Однако идеальным его результат назвать нельзя: во время тестов система иногда вела себя непредсказуемо, резко останавливаясь без видимых причин после распознавания пешехода.

Tesla против BYD: неожиданные результаты

Интересно, что стратегия Tesla, которая полагается исключительно на камеры, сработала на удивление эффективно. Легкий туман и дождь не стали препятствием для системы, хотя в сложных ситуациях электрокар только предупреждал водителя, не решаясь на экстренное торможение.

Зато настоящим разочарованием стал китайский BYD Seal. Автомобиль продемонстрировал слабость почти во всех испытательных условиях. Во время сильного ливня он фактически переставал реагировать на опасность. Больше всего экспертов обеспокоил тот факт, что машина никак не сообщала водителю о том, что ее системы помощи больше не функционируют из-за погоды.

Выводы

Исследование доказывает, что водители не должны полностью полагаться на современных электронных помощников, особенно в условиях ограниченной видимости. Пока ни один производитель не создал систему, способную безупречно работать при любой погоде.

Также интересно: Названы лучшие летние шины 2026 года по версии ADAC: полный перечень

Главным требованием ADAC к автобрендам остается внедрение четких оповещений: как только датчики теряют эффективность, человек за рулем должен немедленно об этом узнать, чтобы взять полный контроль на себя.