Біля Києва ліквідували п’ять нелегальних АЗС із фальсифікованим пальним

За даними слідства, усі п'ять АЗС незаконно зберігали та продавали фальсифіковане пальне, яке закуповували на підпільній нафтобазі без жодних дозвільних документів та реєстрації.

Детективи територіального управління БЕБ у Київській області відкрили кримінальне провадження за ст. 204 КК України (незаконне виготовлення та збут пального).

Без сертифікатів та паспортів

Під час обшуків на заправках не виявили:

сертифікатів якості;

паспортів пального;

супровідної документації про походження нафтопродуктів.

Це підтверджує нелегальний характер діяльності.

Якщо хтось упізнав місце заправки свого авто, то радимо не відкладати візит на СТО до мотористів, бо відпускали тут пальне "без роду й племені". Фото: БЕБ Київщини

Масштаби вилучення

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили:

близько 50 тонн дизельного пального;

понад 30 тонн бензину А-95;

3 резервуари для зберігання пального;

2 паливно-розподільні комплекси;

комп’ютерну техніку, чорнові записи та фінансову документацію.

Загальна вартість вилученого майна та пального перевищує 6 млн грн.

Розслідування триває.