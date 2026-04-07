Возле Киева ликвидировали пять нелегальных АЗС с фальсифицированным топливом

ФОТО: БЭБ Киевской области|
Демонтаж оборудования нелегальной АЗС, где "бодяжили" топливом
По данным следствия, все пять АЗС незаконно хранили и продавали фальсифицированное топливо, которое закупали на подпольной нефтебазе без разрешительных документов и регистрации.
Детективы территориального управления БЭБ в Киевской области открыли уголовное производство по ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление и сбыт топлива).
Без сертификатов и паспортов
Во время обысков на заправках не обнаружили:
- сертификатов качества;
- паспортов горючего;
- сопроводительной документации о происхождении нефтепродуктов.
Это подтверждает нелегальный характер деятельности.
Если кто-то узнал место заправки своего авто, то советуем не откладывать визит на СТО к мотористам, потому как отпускали здесь топливо "без роду и племени". Фото: БЭБ Киевщины
Масштабы изъятия
В ходе следственных действий правоохранители изъяли:
- около 50 тонн дизельного топлива;
- более 30 тонн бензина А-95;
- 3 резервуара для хранения горючего;
- 2 топливно-распределительные комплексы;
- компьютерную технику, черновые записи и финансовую документацию.
Общая стоимость изъятого имущества и горючего превышает 6 млн грн.
Расследование продолжается.