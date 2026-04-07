Возле Киева ликвидировали пять нелегальных АЗС с фальсифицированным топливом

По данным следствия, все пять АЗС незаконно хранили и продавали фальсифицированное топливо, которое закупали на подпольной нефтебазе без разрешительных документов и регистрации.

Детективы территориального управления БЭБ в Киевской области открыли уголовное производство по ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление и сбыт топлива).

Без сертификатов и паспортов

Во время обысков на заправках не обнаружили:

сертификатов качества;

паспортов горючего;

сопроводительной документации о происхождении нефтепродуктов.

Это подтверждает нелегальный характер деятельности.

Если кто-то узнал место заправки своего авто, то советуем не откладывать визит на СТО к мотористам, потому как отпускали здесь топливо "без роду и племени". Фото: БЭБ Киевщины

Масштабы изъятия

В ходе следственных действий правоохранители изъяли:

около 50 тонн дизельного топлива;

более 30 тонн бензина А-95;

3 резервуара для хранения горючего;

2 топливно-распределительные комплексы;

компьютерную технику, черновые записи и финансовую документацию.

Общая стоимость изъятого имущества и горючего превышает 6 млн грн.

Расследование продолжается.