BMW перетворить нові електромобілі на "павербанки" для будинків: як це працюватиме

Завдяки технології двоспрямованої зарядки Vehicle-to-Home (V2H) німецькі електрокари перестануть бути просто засобом пересування, а перетворяться на гігантські мобільні накопичувачі енергії. Новий комплекс обладнання з'явиться на ринках Німеччини, Австрії та Нідерландів наприкінці 2026 року. Головне завдання розробки – навчити домашні сонячні станції, побутові прилади та батарею електромобіля працювати як один злагоджений організм.

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Розумний менеджер: як авто економитиме гроші власника

Для реалізації системи необхідні три компоненти: будь-який електромобіль BMW на платформі Neue Klasse, двоспрямована зарядна станція BMW Wallbox Professional та спеціальний блок управління SOLARWATT Manager. Цей хаб автоматично координує всі потоки електрики в домі:

система самостійно вирішує, коли заряджати стаціонарну домашню батарею, а коли перенаправляти надлишки від сонячних панелей в акумулятор машини;

за допомогою інтелектуальних алгоритмів комплекс аналізує метеорологічні прогнози. Якщо взимку очікується похмура погода, менеджер заздалегідь підготує запаси енергії;

у періоди дефіциту сонця система автоматично підключається до динамічних нічних тарифів загальної мережі. Вона заряджає автомобіль та домашній накопичувач у найдешевші нічні години, а вдень, коли електрика дорога, живить побутову техніку та будинок безкоштовним струмом з батареї BMW.

На відміну від технологій типу Vehicle-to-Grid (V2G), де електрика повертається в загальну державну мережу, у рішенні від BMW уся енергія циркулює виключно всередині домогосподарства. Це дозволяє власнику досягти максимальної енергетичної незалежності від комунальних служб та суттєво зменшити рахунки за світло.

Керування зі смартфона та запуск у виробництво

Управління всією екосистемою розділене між двома мобільними додатками. У фірмовому застосунку My BMW водій виставляє лише бажаний рівень заряду акумулятора автомобіля та час планованого виїзду (ці параметри автоматично залишаються в найвищому пріоритеті, щоб власник не залишився з розрядженим авто перед важливою поїздкою). Усі інші побутові налаштування – наприклад, черговість увімкнення пральної машини, теплового насоса чи кухонних приладів – виставляються через програму SOLARWATT Home.

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Прийом офіційних замовлень на нову двоспрямовану станцію BMW Wallbox Professional та супутнє обладнання стартує вже наприкінці червня цього року, а перші поставки клієнтам заплановані на четвертий квартал 2026 року. Блок керування SOLARWATT Manager можна буде без проблем інтегрувати навіть у вже існуючі домашні сонячні станції інших виробників.