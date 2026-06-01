BMW покращує результати продажів на ринку ЄС

BMW залишається найпопулярнішим преміальним автовиробником у Європі за підсумками перших чотирьох місяців 2026 року. Згідно зі статистикою Європейської асоціації автовиробників (ACEA), з січня по квітень реєстрації автомобілів BMW зросли на 1,1% та досягли 267 075 одиниць.

Читайте також: BMW анонсувала масштабне оновлення модельного ряду на літо 2026 року

Таким чином баварський виробник зберіг впевнену перевагу над своїми головними конкурентами з преміального сегмента на ринку ЄС.

Лідерство у “великій трійці”

Друге місце серед преміальних брендів посіла Audi. За чотири місяці компанія реалізувала 230 595 автомобілів, що на 7,2% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Третю позицію утримує Mercedes-Benz із результатом 222 744 автомобілі та зростанням на 3,4%.

Попри те, що Audi та Mercedes демонструють вищі темпи приросту продажів, BMW продовжує утримувати найбільший обсяг реєстрацій серед преміальних марок Європи.

Водночас японський бренд Lexus поки що не може скласти серйозну конкуренцію німецькій трійці. За звітний період продажі марки скоротилися на 10,8%, до 23 885 автомобілів.

Частка ринку BMW знизилася

Попри зростання продажів, частка BMW на європейському ринку знизилася з 5,9% до 5,7%.

Причина полягає у швидшому зростанні окремих масових брендів. Наприклад, Fiat збільшив продажі на 29,2%, реалізувавши 131 863 автомобілі, тоді як Skoda наростила реєстрації на 14,6% — до 300 163 машин.

Це свідчить про загальне пожвавлення автомобільного ринку Європи, де зростання демонструють не лише преміальні виробники, а й бренди масового сегмента.

MINI також показує хороші результати

Позитивна динаміка спостерігається і в іншого бренду BMW Group. Продажі MINI за перші чотири місяці року збільшилися на 12,8% та досягли 60 077 автомобілів.

У результаті сукупні продажі BMW Group у Європі зросли на 3,1% — до 327 152 автомобілів.

Загальна ринкова частка концерну склала 7%, що лише незначно поступається торішньому показнику в 7,1%.

Гібриди залишаються найпопулярнішими в ЄС

За даними ACEA, найбільшим попитом серед європейських покупців продовжують користуватися гібридні автомобілі.

За підсумками січня-квітня 2026 року структура ринку виглядає так:

Гібриди (HEV) — 38% ринку.

Бензинові автомобілі — 22,4%.

Електромобілі (BEV) — 20,9%.

Плагін-гібриди (PHEV) — 10,1%.

Дизельні автомобілі — 6,7%.

Частка дизельних моделей продовжує скорочуватися, тоді як електрифіковані силові установки поступово займають дедалі більшу частину ринку.

Нові моделі можуть зміцнити позиції BMW

У BMW очікують на подальше покращення результатів протягом другої половини року. Одним із драйверів зростання має стати новий електричний кросовер BMW iX3 покоління Neue Klasse, виробництво якого вже набирає обертів на заводі компанії в угорському Дебрецені.

Крім того, найближчим часом компанія розпочне випуск електричного седана BMW i3 нового покоління, а також представить нові покоління BMW X5 і BMW 3 Series.

Втім, більшість цих моделей почнуть впливати на статистику продажів лише наприкінці 2026 року або вже у 2027 році, коли стартують повноцінні поставки клієнтам.