BMW анонсувала масштабне оновлення модельного ряду на літо 2026 року

За словами BMW, серед ключових нововведень – поява опціонального пакета стилізації для топових версій, розширення сімейства електромобілів нового покоління, дебют голосового асистента на базі штучного інтелекту та впровадження запатентованої паливної технології.

Динамічний пакет для моделей M Performance

Для найбільш потужних модифікацій BMW 3 Series, BMW 4 Series Gran Coupé та електричного BMW i4 Gran Coupé стане доступний новий опціональний пакет Black Package, покликаний підкреслити їхній спортивний характер. Цей набір пропонується виключно у поєднанні з заводським пакетом M Sport package Pro, який уже містить високопродуктивні гальма M Sport із супортами червоного кольору.

Зовнішні та внутрішні особливості пакета Black Package включають такі елементи:

Екстер'єрні акценти: На кузові з'являються ексклюзивні чорні матові або глянцеві шильдики з назвами моделей на кормі та боковинах. Модифікації BMW M440i xDrive Gran Coupé та електричний ліфтбек BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé додатково отримують чорну емблему, інтегровану безпосередньо у фірмову решітку радіатора.

Колісні диски: Автомобілі комплектуються чорними 19-дюймовими легкосплавними дисками M light alloy wheels із різнорозмірними шинами. Для седана BMW M340i xDrive Sedan та універсала BMW M340i xDrive Touring передбачені диски Double-spoke style 995 M Jet Black. Для чотиридверних купе BMW M440i xDrive Gran Coupé та BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé виділено диски Double-spoke style 861 M Jet Black. Окремо ці диски з літа будуть доступні як самостійна опція для всіх версій M Performance моделей BMW 4 Series Coupé та BMW 4 Series Convertible.

Оформлення салону: Інтер'єр автівок отримає виражений гоночний стиль завдяки масштабному використанню вуглецевого волокна. До списку оснащення входять декоративні вуглепластикові планки Carbon Fibre M та фірмове спортивне шкіряне рульове кермо M з оригінальним карбоновим оздобленням спиць.

Нова базова версія електрокросовера BMW iX3 40 Neue Klasse

Електрична лінійка німецької марки влітку 2026 року розшириться завдяки появі нової початкової модифікації під назвою BMW iX3 40. Цей кросовер відкриває вхідний квиток до високотехнологічного сімейства Neue Klasse. Електромобіль базується на радикально новій архітектурі електричного приводу BMW eDrive шостого покоління (Gen6), де всі силові та електронні вузли розраховані на роботу під надвисокою напругою 800 вольтів.

В початковій версії BMW iX3 матиме силову установку з одного електромотора на задній осі потужністю 320 к.с. (235 кВт) й 500 Нм крутного моменту. Спринт з місця до першої сотні займає 5,9 секунди, а максимальна швидкість примусово обмежена електронікою на позначці 200 км/год.

Акумулятор має корисну ємність 82,6 кВт-год і підтримує швидкісну зарядку постійним струмом потужністю до 300 кВт. Заявлене виробником енергоспоживання у змішаному циклі WLTP становить 17,3–14,5 кВт-год на 100 кілометрів пробігу. Залежно від умов, максимальний запас ходу на одному повному заряді досягає солідних 637 кілометрів.

Паралельно для всього сімейства BMW iX3 з літа стануть доступні дев'ять нових ексклюзивних відтінків кузова з лінійки BMW Individual, серед яких металіки Sepang Bronze, Java Green II, Grigio Telesto, а також унікальні ефекти Orinoco, Twilight Purple та Purple Silk. Крім того, клієнти зможуть замовити великі 21-дюймові аеродинамічні колеса дизайну 1051 M Jet Black, двоколірне шкіряне оздоблення Contemporary Agave та підігрів сидінь другого ряду.

Дебют штучного інтелекту та розширення можливостей цифровізації

BMW інтегрує передові можливості генеративного штучного інтелекту у фірмовий голосовий помічник BMW Intelligent Personal Assistant. Нова система побудована на базі технологій штучного інтелекту Amazon Alexa+ AI, що дозволяє вивести взаємодію між водієм та машиною на рівень ведення абсолютно природного діалогу. Асистент здатний розпізнавати складні контекстні мовленнєві звороти та розмовну мову.

Першою німецькомовну версію цієї системи отримали BMW iX3, що зійшли з конвеєра починаючи з середини квітня 2026 року. Електромобілі, випущені раніше, отримають доступ до штучного інтелекту за допомогою бездротового оновлення програмного забезпечення вже наприкінці травня 2026 року.

Інші моделі бренду з операційними системами BMW Operating System 9 та BMW Operating System X отримають оновлення у другій половині року разом із розширенням географії ринків. Крім того, з липня в операційній системі з'явиться функція створення персоналізованих повсякденних рутин: асистент аналізуватиме звички водія та пропонуватиме автоматизувати регулярні дії.

Запатентована гоночна технологія BMW M Ignite для шестициліндрових моторів

Великим кроком для збереження класичних двигунів внутрішнього згоряння стане впровадження інноваційної технології запалювання BMW M Ignite. Починаючи з літа 2026 року, це інженерне рішення буде стандартно застосовуватися на всіх фірмових бензинових рядних шестициліндрових двигунах автомобілів підрозділу M.

Технологія являє собою високоефективну форкамерну систему запалювання для паливних агрегатів, яка була розроблена компанією та захищена відповідними патентами. Ця схема запозичена безпосередньо з професійного автоспорту. Вона дозволяє суттєво знизити рівень споживання високооктанового бензину в режимах роботи під високими навантаженнями, а також відіграє ключову роль у забезпеченні відповідності перспективним суворим екологічним нормативам стандарту Євро-7.

Усі модифікації спортивних сімейств BMW M3 та BMW M4 перейдуть на використання технології Ignite з липня 2026 року, а компактне купе BMW M2 отримає новий тип запалювання у серпні. При цьому робочий об'єм моторів та їхні фінальні показники потужності залишаться незмінними порівняно з поточними версіями.

Серед інших дрібних оновлень лінійки варто відзначити перехід моделей BMW 2 Series Coupé, BMW 4 Series Coupé та кабріолета BMW 4 Series Convertible на стандартне комплектування розширеним набором для швидкого ремонту проколів шин Tyre repair kit Plus. Крім цього, всі кросовери нової генерації BMW X3, які замовляються покупцями з фірмовими спортивними пакетами M Sport або M Sport Plus, відтепер будуть комплектуватися новими автомобільними ключами запалювання, прикрашеними трьома культовими кольоровими смугами спортивного підрозділу M.