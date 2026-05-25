BMW призупиняє виробництво популярного електрокросовера iX1 через дефіцит базових коліс

Покупці нових машин зазвичай готові до тривалого очікування, якщо замовляють ексклюзивні опції, кольори кузова або високотехнологічні електронні системи. Проте у випадку з електрокросовером німецької марки затримки у поставках виникли через звичайні диски, які є частиною серійного оснащення моделі, пише Automobilwoche.

Подробиці логістичного збою

Перебої у ланцюжку постачань торкнулися скромних 17- та 18-дюймових колісних дисків. Менеджер з виробництва концерну BMW у спеціальному листі до офіційних дилерів, який опинився у розпорядженні профільного німецького видання, зазначив, що наявних складських запасів коліс вистачить для забезпечення виробничого процесу протягом травня, але вже у червні потужностей для випуску машин у базових версіях забракне.

Керівництво автоконцерну вже зв’язалося з компанією-постачальником для усунення проблеми, проте в офіційному зверненні визнають, що на ліквідацію цього вузького місця у логістиці знадобиться певний час. Ситуація ускладнюється тим, що BMW iX1 є масовою моделлю. Базові та дешевші колеса клієнти зазвичай обирають раціонально: вони гарантують максимальну плавність ходу, кращий комфорт на поганому покритті, є доступними за ціною і позитивно впливають на енергоефективність.

Для європейських клієнтів, які планували отримати свої електромобілі на початку літа, затримки загрожують перенесенням термінів видачі машин на осінь – орієнтовно на жовтень. Один із німецьких дилерів повідомив, що вже змушений відкласти доставку замовленого клієнтом кросовера приблизно на три місяці, що створює значні незручності для покупців.

За словами представників автосалонів, ситуація є критичною, оскільки модель iX1 наразі перетворилася на головний і основний за обсягами продажів електромобіль марки на європейському континенті.

Фінансовий компроміс та технічні наслідки для запасу ходу

Як альтернативне вирішення проблеми представники BMW пропонують клієнтам змінити конфігурацію замовлення та перейти на більші 19-дюймові легкосплавні диски.

Проте такий крок тягне за собою додаткові фінансові витрати та зміну технічних характеристик електрокара:

Встановлення більших дисків вимагає обов'язкового переходу на дорожчі пакети комплектації, що збільшує підсумкову вартість за автомобіль приблизно на 1900 євро.

Перехід на колеса більшого діаметра погіршує аеродинамічні властивості та збільшує непідресорені маси, що негативно позначається на запасі ходу та комфорті під час їзди. Електрокросовер на базових 17-дюймових дисках забезпечує діапазон до 515 кілометрів. Встановлення 19-дюймових коліс зменшує цей показник до 509 кілометрів, а топових 20-дюймових дисків – до 491 кілометра.

Покупці, які спочатку замовляли стандартні 18-дюймові колеса, при переході на 19-дюймовий варіант практично не втратять в енергоефективності, проте все одно будуть змушені переплачувати за дорожчу комплектацію для прискорення виробництва свого авто.

Нагадаємо, що компанія BMW зняла з конвеєра ще одну модель – родстер Z4. Однак, у цьому випадку причина значно простіша – життєвий цикл моделі добіг кінця, а концерн не планує їй заміну.