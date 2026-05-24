Tesla, Toyota і Peugeot: з якими електро та гібридними авто найчастіше шахраюють при продажу

Компанія carVertical проаналізувала звіти про історію транспортних засобів, придбані клієнтами в Україні з січня 2024 року по березень 2026 року, і визначила, з якими авто найчастіше трапляються випадки підробки пробігу.

Також цікаво скільки імпортованих авто мають скручений пробіг та потрапляли в ДТП

Дизельні авто залишаються головною мішенню

За даними дослідження, серед усіх дизельних автомобілів, перевірених carVertical в Україні, приблизно 10,2 відсотка мали ознаки підробленого пробігу. Це найвищий показник серед усіх типів пального.

На другому місці опинилися бензинові автомобілі. У цій групі частка авто зі зміненими показниками одометра становила 9,3 відсотка. Різниця між дизельними та бензиновими авто не надто велика, однак саме дизелі частіше мають значно більший фактичний пробіг, тому простір для маніпуляцій у них ширший.

Середній обсяг скрученого пробігу для дизельних автомобілів в Україні становив близько 103 тисяч кілометрів. Для бензинових авто цей показник був нижчим — приблизно 76 тисяч кілометрів.

Гібриди й електромобілі теж у зоні ризику

Гібридні автомобілі поки що рідше потрапляють у статистику шахрайства з пробігом. За даними carVertical, ознаки маніпуляцій мали 6,2 відсотка перевірених гібридів. Водночас середній скручений пробіг у цьому сегменті становив близько 96 тисяч кілометрів, тобто був помітно вищим, ніж у бензинових авто.

Електромобілі мають найнижчу частку виявлених маніпуляцій — 3,1 відсотка перевірених авто. Однак це не означає, що такі машини повністю захищені від шахрайства. Середній обсяг скрученого пробігу в електромобілів становив приблизно 62 тисячі кілометрів.

Для електрокарів реальний пробіг має особливе значення, адже він прямо пов’язаний не лише із загальним зносом автомобіля, а й зі станом тягової батареї. Чим більший пробіг, тим вищою може бути ймовірність деградації акумулятора, зменшення запасу ходу та майбутніх витрат на діагностику або ремонт.

“Попит на гібридні й електричні автомобілі продовжує зростати, а разом із ним ростуть і ризики шахрайства з одометрами. Продавці шахраюють навіть із досить новими автомобілями, тому покупцям варто ретельно оцінювати стан будь-якого транспортного засобу, який розглядається для придбання. Крім переплати розміром кілька тисяч євро, купівля автомобіля з підробленим пробігом може призвести до додаткових проблем під час планування технічного обслуговування”, — пояснює Матас Бузеліс, експерт carVertical із дослідження авторинків.

З якими електромобілями шахраюють найчастіше

Серед електромобілів, перевірених carVertical в Україні, найбільша частка авто з підробленим пробігом була зафіксована серед моделей Tesla — 5,6 відсотка. Далі йдуть Nissan із показником 4,8 відсотка, Kia — 4,2 відсотка, Volkswagen — 3,9 відсотка та Renault — 3,3 відсотка.

Це логічно пояснюється популярністю цих брендів на українському вторинному ринку. Чим більший попит на модель, тим вища ймовірність, що недобросовісні продавці спробують штучно покращити її вигляд в очах покупця.

У гібридному сегменті найвищу частку авто з ознаками підробленого пробігу зафіксовано серед Peugeot — 10 відсотків. Далі йдуть Ford із показником 9,8 відсотка, Toyota — 9,2 відсотка, Lexus — 6,8 відсотка та Kia — 5,3 відсотка.

“Багато водіїв досі вважають, що із сучасними транспортними засобами неможливо шахраювати, але реальність доводить протилежне. Великий пробіг часто є ознакою більшого зносу акумулятора в електромобілях, що зменшує їхній запас ходу. Через це покупці схильні уникати таких автомобілів, а продавці — штучно зменшувати пробіг і представляти транспортний засіб у кращому стані, ніж є насправді”, — зазначає Бузеліс.

Чому перевірка пробігу важлива для покупця