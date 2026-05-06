Скільки імпортованих автомобілів мають скручений пробіг та були у ДТП

Імпортований автомобіль
У 2025 році українці продовжили активно імпортувати вживані автомобілі з-за кордону, причому лідером за постачанням залишаються США. Водночас саме такі авто найчастіше мають історію пошкоджень, що створює додаткові ризики для покупців.
Переважає імпорт: майже 80% ринку перевірок
За даними дослідження компанії carVertical, близько 78% автомобілів, перевірених в Україні у 2025 році, були імпортованими. Лише 22% становили авто місцевого походження.
Найбільші частки імпорту за країнами виглядають так:
- США — 15,2%
- Німеччина — 12,5%
- Польща — 10,5%
- Франція — 6,8%
- Чехія — 4,7%
Експерти пояснюють популярність європейських авто тим, що після завершення лізингових контрактів значна частина машин експортується до бідних країн, зокрема в Україну.
Авто зі США — лідери за пошкодженнями
Найбільш проблемною категорією виявилися автомобілі зі США. За статистикою, 91,2% таких транспортних засобів мають записи про пошкодження.
Для порівняння:
- Німеччина — 79,3%
- Польща — 67,9%
- Чехія — 65,6%
- Франція — 32%
Хоча не всі пошкодження є критичними, експерти наголошують: авто після серйозних ДТП можуть становити загрозу безпеці.
Скручений пробіг
Ще один ризик — маніпуляції з пробігом. Найбільше таких випадків зафіксовано серед авто з Польщі (13,2%). Далі йдуть:
- Чехія — 11,2%
- Франція — 9,8%
- США — 6,2%
- Німеччина — 6%
Зменшений пробіг дозволяє продавцям завищувати вартість авто при продажу. Водночас більший пробіг дозволяє економити на митних платіжках.
Популярні бренди
Серед найпопулярніших імпортованих марок в Україні:
- Volkswagen
- Audi
- BMW
- Renault
- Škoda
Попри хорошу репутацію, саме ці бренди часто стають об’єктом маніпуляцій. Наприклад, у Volkswagen зафіксовано найбільшу частку авто зі відкоректованим пробігом — 9,4%.
Водночас серед моделей BMW найвища частка автомобілів із пошкодженнями — понад 60%.
Чому ризики залишаються високими
Головна проблема — обмежений обмін даними між державними чиновниками різних юрисдикцій. Через це перевірити повну історію автомобіля буває складно, особливо якщо авто завозиться через посередників і ще не зареєстроване.
Експерти наголошують: відсутність прозорості на ринку створює сприятливі умови для недобросовісних продавців.
Чому варто перевіряти історію
Попит на імпортні вживані авто залишається високим, однак разом із доступністю зростають і ризики. Автомобілі зі США та Європи часто мають приховані пошкодження або змінений пробіг.
Покупцям рекомендують обов’язково перевіряти історію транспортного засобу перед купівлею, щоб уникнути фінансових втрат і проблем у майбутньому.