Скільки імпортованих автомобілів мають скручений пробіг та були у ДТП

У 2025 році українці продовжили активно імпортувати вживані автомобілі з-за кордону, причому лідером за постачанням залишаються США. Водночас саме такі авто найчастіше мають історію пошкоджень, що створює додаткові ризики для покупців.

Переважає імпорт: майже 80% ринку перевірок

За даними дослідження компанії carVertical, близько 78% автомобілів, перевірених в Україні у 2025 році, були імпортованими. Лише 22% становили авто місцевого походження.

Найбільші частки імпорту за країнами виглядають так:

США — 15,2%

Німеччина — 12,5%

Польща — 10,5%

Франція — 6,8%

Чехія — 4,7%

Експерти пояснюють популярність європейських авто тим, що після завершення лізингових контрактів значна частина машин експортується до бідних країн, зокрема в Україну.

Авто зі США — лідери за пошкодженнями

Найбільш проблемною категорією виявилися автомобілі зі США. За статистикою, 91,2% таких транспортних засобів мають записи про пошкодження.

Для порівняння:

Німеччина — 79,3%

Польща — 67,9%

Чехія — 65,6%

Франція — 32%

Хоча не всі пошкодження є критичними, експерти наголошують: авто після серйозних ДТП можуть становити загрозу безпеці.

Скручений пробіг

Ще один ризик — маніпуляції з пробігом. Найбільше таких випадків зафіксовано серед авто з Польщі (13,2%). Далі йдуть:

Чехія — 11,2%

Франція — 9,8%

США — 6,2%

Німеччина — 6%

Зменшений пробіг дозволяє продавцям завищувати вартість авто при продажу. Водночас більший пробіг дозволяє економити на митних платіжках.

Популярні бренди

Серед найпопулярніших імпортованих марок в Україні:

Volkswagen

Audi

BMW

Renault

Škoda

Попри хорошу репутацію, саме ці бренди часто стають об’єктом маніпуляцій. Наприклад, у Volkswagen зафіксовано найбільшу частку авто зі відкоректованим пробігом — 9,4%.

Водночас серед моделей BMW найвища частка автомобілів із пошкодженнями — понад 60%.

Чому ризики залишаються високими

Головна проблема — обмежений обмін даними між державними чиновниками різних юрисдикцій. Через це перевірити повну історію автомобіля буває складно, особливо якщо авто завозиться через посередників і ще не зареєстроване.

Експерти наголошують: відсутність прозорості на ринку створює сприятливі умови для недобросовісних продавців.

Чому варто перевіряти історію

Попит на імпортні вживані авто залишається високим, однак разом із доступністю зростають і ризики. Автомобілі зі США та Європи часто мають приховані пошкодження або змінений пробіг.

Покупцям рекомендують обов’язково перевіряти історію транспортного засобу перед купівлею, щоб уникнути фінансових втрат і проблем у майбутньому.