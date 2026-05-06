Сколько импортируемых автомобилей имеют скрученный пробег и были в ДТП

В 2025 году украинцы продолжили активно импортировать подержанные автомобили из-за рубежа, причем лидером по поставкам остаются США. В то же время именно такие авто чаще всего имеют историю повреждений, что создает дополнительные риски для покупателей.

Преобладает импорт: почти 80% рынка проверок

По данным исследования компании carVertical, около 78% автомобилей, проверенных в Украине в 2025 году, были импортированными. Только 22% составляли авто местного происхождения.

Наибольшие доли импорта по странам выглядят так:

США - 15,2%

Германия - 12,5%

Польша - 10,5%

Франция - 6,8%

Чехия - 4,7%

Эксперты объясняют популярность европейских авто тем, что после завершения лизинговых контрактов значительная часть машин экспортируется в бедные страны, в частности в Украину.

Авто из США - лидеры по повреждениям

Наиболее проблемной категорией оказались автомобили из США. По статистике, 91,2% таких транспортных средств имеют записи о повреждениях.

Для сравнения:

Германия - 79,3%

Польша - 67,9%

Чехия - 65,6%

Франция - 32%

Хотя не все повреждения являются критическими, эксперты отмечают: авто после серьезных ДТП могут представлять угрозу безопасности.

Скрученный пробег

Еще один риск - манипуляции с пробегом. Больше всего таких случаев зафиксировано среди авто из Польши (13,2%). Далее следуют:

Чехия - 11,2%

Франция - 9,8%

США - 6,2%

Германия - 6%

Уменьшенный пробег позволяет продавцам завышать стоимость авто при продаже. В то же время больший пробег позволяет экономить на таможенных платежках.

Популярные бренды

Среди самых популярных импортируемых марок в Украине:

Volkswagen

Audi

BMW

Renault

Škoda

Несмотря на хорошую репутацию, именно эти бренды часто становятся объектом манипуляций. Например, у Volkswagen зафиксирована наибольшая доля авто с откорректированным пробегом - 9,4%.

В то же время среди моделей BMW самая высокая доля автомобилей с повреждениями - более 60%.

Почему риски остаются высокими

Главная проблема - ограниченный обмен данными между государственными чиновниками разных юрисдикций. Из-за этого проверить полную историю автомобиля бывает сложно, особенно если авто завозится через посредников и еще не зарегистрировано.

Эксперты отмечают: отсутствие прозрачности на рынке создает благоприятные условия для недобросовестных продавцов.

Почему стоит проверять историю

Спрос на импортные подержанные авто остается высоким, однако вместе с доступностью растут и риски. Автомобили из США и Европы часто имеют скрытые повреждения или измененный пробег.

Покупателям рекомендуют обязательно проверять историю транспортного средства перед покупкой, чтобы избежать финансовых потерь и проблем в будущем.