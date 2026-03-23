Какие подержанные автомобили импортировали украинцы в феврале: рейтинг

Названы самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет. Подавляющее большинство из них имеют бензиновый двигатель и относятся к классу кроссоверов.
Какие авто импортировали украинцы в феврале

Евгений Гудущан
23 марта, 09:25
В феврале 2026 года украинцы приобрели более 2,9 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.

Всего за месяц автопарк страны пополнили 14,8 тысячи легковушек с пробегом. Таким образом, почти каждый пятый импортированный автомобиль был относительно "свежим" - возрастом до пяти лет.

Какие авто выбирают: структура рынка

Наибольшую долю в этом сегменте занимают бензиновые автомобили - 55%. Это объясняется их доступностью и широким выбором на внешних рынках.

Другие типы силовых установок распределились так:

  • гибридные авто - 21%;
  • электромобили - 17%;
  • дизельные - 6%;
  • авто с газобаллонным оборудованием - 1%.

Заметно, что спрос на электрифицированный транспорт (гибриды и электрокары) вместе уже превышает треть рынка.

Топ-10 самых популярных моделей

Среди подержанных авто в возрасте до 5 лет наибольшим спросом пользовались такие модели:

  1. Nissan Rogue - 168 авто
  2. Mazda CX-5 - 150 авто
  3. Volkswagen Tiguan - 136 авто
  4. Tesla Model Y - 113 авто
  5. Audi Q5 - 106 авто
  6. Ford Escape - 89 авто
  7. Tesla Model 3 - 69 авто
  8. Jeep Compass - 66 авто
  9. Ford Edge - 55 авто
  10. BMW X5 - 50 авто

Выводы

Украинский рынок импортируемых авто в возрасте до 5 лет демонстрирует четкую тенденцию: доминируют кроссоверы и SUV, преимущественно с бензиновыми двигателями. В то же время растет интерес к электромобилям и гибридам, что свидетельствует о постепенном изменении потребительских приоритетов.

Популярность моделей из США и Европы подтверждает ориентацию покупателей на сочетание цены, возраста и оснащения, что делает этот сегмент одним из самых динамичных на вторичном рынке Украины.

