Какие подержанные автомобили импортировали украинцы в феврале: рейтинг

ФОТО: Ниссан|
Ниссан Рог
В феврале 2026 года украинцы приобрели более 2,9 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.
Читайте также: Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США
Всего за месяц автопарк страны пополнили 14,8 тысячи легковушек с пробегом. Таким образом, почти каждый пятый импортированный автомобиль был относительно "свежим" - возрастом до пяти лет.
Какие авто выбирают: структура рынка
Наибольшую долю в этом сегменте занимают бензиновые автомобили - 55%. Это объясняется их доступностью и широким выбором на внешних рынках.
Другие типы силовых установок распределились так:
- гибридные авто - 21%;
- электромобили - 17%;
- дизельные - 6%;
- авто с газобаллонным оборудованием - 1%.
Заметно, что спрос на электрифицированный транспорт (гибриды и электрокары) вместе уже превышает треть рынка.
Читайте также: Как "зарабатывают" на импорте авто на Волынской таможне
Топ-10 самых популярных моделей
Среди подержанных авто в возрасте до 5 лет наибольшим спросом пользовались такие модели:
- Nissan Rogue - 168 авто
- Mazda CX-5 - 150 авто
- Volkswagen Tiguan - 136 авто
- Tesla Model Y - 113 авто
- Audi Q5 - 106 авто
- Ford Escape - 89 авто
- Tesla Model 3 - 69 авто
- Jeep Compass - 66 авто
- Ford Edge - 55 авто
- BMW X5 - 50 авто
Выводы
Украинский рынок импортируемых авто в возрасте до 5 лет демонстрирует четкую тенденцию: доминируют кроссоверы и SUV, преимущественно с бензиновыми двигателями. В то же время растет интерес к электромобилям и гибридам, что свидетельствует о постепенном изменении потребительских приоритетов.
Популярность моделей из США и Европы подтверждает ориентацию покупателей на сочетание цены, возраста и оснащения, что делает этот сегмент одним из самых динамичных на вторичном рынке Украины.