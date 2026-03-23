Какие подержанные автомобили импортировали украинцы в феврале: рейтинг

В феврале 2026 года украинцы приобрели более 2,9 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.

Всего за месяц автопарк страны пополнили 14,8 тысячи легковушек с пробегом. Таким образом, почти каждый пятый импортированный автомобиль был относительно "свежим" - возрастом до пяти лет.

Какие авто выбирают: структура рынка

Наибольшую долю в этом сегменте занимают бензиновые автомобили - 55%. Это объясняется их доступностью и широким выбором на внешних рынках.

Другие типы силовых установок распределились так:

гибридные авто - 21%;

электромобили - 17%;

дизельные - 6%;

авто с газобаллонным оборудованием - 1%.

Заметно, что спрос на электрифицированный транспорт (гибриды и электрокары) вместе уже превышает треть рынка.

Топ-10 самых популярных моделей

Среди подержанных авто в возрасте до 5 лет наибольшим спросом пользовались такие модели:

Nissan Rogue - 168 авто Mazda CX-5 - 150 авто Volkswagen Tiguan - 136 авто Tesla Model Y - 113 авто Audi Q5 - 106 авто Ford Escape - 89 авто Tesla Model 3 - 69 авто Jeep Compass - 66 авто Ford Edge - 55 авто BMW X5 - 50 авто

Выводы

Украинский рынок импортируемых авто в возрасте до 5 лет демонстрирует четкую тенденцию: доминируют кроссоверы и SUV, преимущественно с бензиновыми двигателями. В то же время растет интерес к электромобилям и гибридам, что свидетельствует о постепенном изменении потребительских приоритетов.

Популярность моделей из США и Европы подтверждает ориентацию покупателей на сочетание цены, возраста и оснащения, что делает этот сегмент одним из самых динамичных на вторичном рынке Украины.