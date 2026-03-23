Які вживані авто імпортували українці у лютому: рейтинг

У лютому 2026 року українці придбали понад 2,9 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.

Загалом за місяць автопарк країни поповнили 14,8 тисячі легковиків з пробігом. Таким чином, майже кожен п’ятий імпортований автомобіль був відносно «свіжим» — віком до п’яти років.

Які авто обирають: структура ринку

Найбільшу частку в цьому сегменті займають бензинові автомобілі — 55%. Це пояснюється їх доступністю та широким вибором на зовнішніх ринках.

Інші типи силових установок розподілилися так:

гібридні авто — 21%;

електромобілі — 17%;

дизельні — 6%;

авто з газобалонним обладнанням — 1%.

Помітно, що попит на електрифікований транспорт (гібриди та електрокари) разом уже перевищує третину ринку.

Топ-10 найпопулярніших моделей

Серед вживаних авто віком до 5 років найбільшим попит мали такі моделі:

Nissan Rogue — 168 авто Mazda CX-5 — 150 авто Volkswagen Tiguan — 136 авто Tesla Model Y — 113 авто Audi Q5 — 106 авто Ford Escape — 89 авто Tesla Model 3 — 69 авто Jeep Compass — 66 авто Ford Edge — 55 авто BMW X5 — 50 авто

Висновки

Український ринок імпортованих авто віком до 5 років демонструє чітку тенденцію: домінують кросовери та SUV, переважно з бензиновими двигунами. Водночас зростає інтерес до електромобілів і гібридів, що свідчить про поступову зміну споживчих пріоритетів.

Популярність моделей із США та Європи підтверджує орієнтацію покупців на поєднання ціни, віку та оснащення, що робить цей сегмент одним із найдинамічніших на вторинному ринку України.