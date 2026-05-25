BMW приостанавливает производство популярного электрокроссовера iX1 из-за дефицита базовых колес

Покупатели новых машин обычно готовы к длительному ожиданию, если заказывают эксклюзивные опции, цвета кузова или высокотехнологичные электронные системы. Однако в случае с электрокроссовером немецкой марки задержки в поставках возникли из-за обычных дисков, которые являются частью серийного оснащения модели, пишет Automobilwoche.

Подробности логистического сбоя

Перебои в цепочке поставок коснулись скромных 17- и 18-дюймовых колесных дисков. Менеджер по производству концерна BMW в специальном письме к официальным дилерам, который оказался в распоряжении профильного немецкого издания, отметил, что имеющихся складских запасов колес хватит для обеспечения производственного процесса в течение мая, но уже в июне мощностей для выпуска машин в базовых версиях не хватит.

Руководство автоконцерна уже связалось с компанией-поставщиком для устранения проблемы, однако в официальном обращении признают, что на ликвидацию этого узкого места в логистике понадобится определенное время. Ситуация осложняется тем, что BMW iX1 является массовой моделью. Базовые и дешевые колеса клиенты обычно выбирают рационально: они гарантируют максимальную плавность хода, лучший комфорт на плохом покрытии, доступны по цене и положительно влияют на энергоэффективность.

Для европейских клиентов, которые планировали получить свои электромобили в начале лета, задержки грозят переносом сроков выдачи машин на осень – ориентировочно на октябрь. Один из немецких дилеров сообщил, что уже вынужден отложить доставку заказанного клиентом кроссовера примерно на три месяца, что создает значительные неудобства для покупателей.

По словам представителей автосалонов, ситуация является критической, поскольку модель iX1 сейчас превратилась в главный и основной по объемам продаж электромобиль марки на европейском континенте.

Финансовый компромисс и технические последствия для запаса хода

В качестве альтернативного решения проблемы представители BMW предлагают клиентам изменить конфигурацию заказа и перейти на более крупные 19-дюймовые легкосплавные диски.

Однако такой шаг влечет за собой дополнительные финансовые затраты и изменение технических характеристик электрокара:

Установка больших дисков требует обязательного перехода на более дорогие пакеты комплектации, что увеличивает итоговую стоимость за автомобиль примерно на 1900 евро.

Переход на колеса большего диаметра ухудшает аэродинамические свойства и увеличивает неподрессоренные массы, что негативно сказывается на запасе хода и комфорте во время езды. Электрокроссовер на базовых 17-дюймовых дисках обеспечивает диапазон до 515 километров. Установка 19-дюймовых колес уменьшает этот показатель до 509 километров, а топовых 20-дюймовых дисков – до 491 километра.

Покупатели, которые изначально заказывали стандартные 18-дюймовые колеса, при переходе на 19-дюймовый вариант практически не потеряют в энергоэффективности, однако все равно будут вынуждены переплачивать за более дорогую комплектацию для ускорения производства своего авто. Напомним, что компания BMW сняла с конвейера еще одну модель – родстер Z4. Однако, этот раз причина значительно проще – жизненный цикл модели подошел к концу, а концерн не планирует ей замену.