BMW M3 G80 "йде на пенсію": компанія завершує життєвий цикл моделі

Спеціаліст з планування продукції концерну BMW Скотт Стірлінг офіційно підтвердив цю інформацію, пише Motor1. Він також зазначив, що фінальним акордом для поточної моделі стане випуск ексклюзивної полегшеної модифікації M3 CS Handschalter, оснащеної механічною коробкою передач. Ця версія поповнить список рідкісних історичних лімітованих серій, створених спеціально для північноамериканського континенту, куди раніше входили такі рідкості, як E36 Lightweight та E92 Lime Rock.

Перенесення конвеєра та зміна виробничої філософії

Хоча офіційні представники автовиробника поки що утримуються від оголошення точних термінів зупинки лінійки, інсайдери на профільному автомобільному форумі Bimmer Post стверджують, що баварська компанія випустить фінальний екземпляр седана у кузові G80 у лютому 2027 року. Прямий наступник моделі з традиційним двигуном внутрішнього згоряння з'явиться не раніше 2028 року.

При цьому сьоме покоління BMW M3, яке отримало новий внутрішній код G84, увійде в історію як перша бензинова версія M3, розробка та збирання якої відбуватиметься за межами домашнього підприємства в Мюнхені. Виробництво майбутньої новинки повністю переїде на потужності заводу в Дінгольфінзі.

Нова стратегія: бензинові та електричні модифікації

Причина звільнення мюнхенського конвеєра полягає в тому, що вже наступного року компанія планує запустити там виробництво абсолютно першого в історії повністю електричного варіанта M3 під кодовим позначенням ZA0. Цей електричний автомобіль отримає силову установку з чотирма незалежними моторами, специфічний акумуляторний блок ємністю понад 100 кВт-год та систему імітації перемикання передач разом із синтезом акустичного супроводу в стилі класичних двигунів V10. Його потужність суттєво перевищить показники стандартного електричного i3 50 xDrive.

Що стосується майбутнього бензинового седана M3 G84, то він збереже під капотом 3,0-літровий рядовий двигун з подвійним турбонаддувом. Керівник проєкту Neue Klasse доктор Майк Райхельт натякнув, що інженери застосують "новий тип шестициліндрового двигуна".

За попередньою інформацією, силова установка отримає технологію м'якого гібрида для відповідності жорстким екологічним нормам ЄС. Через технічні особливості гібридизації наступна генерація буде реалізовуватися виключно з автоматичною трансмісією та системою повного приводу xDrive. Це означає, що поточна лімітована версія M3 CS Handschalter стане останнім в історії трипедальним задньоприводним седаном серії.

Захід сонця епохи механічних коробок передач

Попри швидке припинення випуску M3, баварський концерн поки не відмовляється від класичного рецепта керування повністю вручну. Поточні покоління родинних купе M2 та M4 залишатимуться на конвеєрі орієнтовно до кінця поточного десятиліття, що залишає покупцям приблизно три роки на придбання дводверних машин із механічною шестиступінчастою трансмісією та заднім приводом.

Керівник спортивного підрозділу M Франк ван Міл відкрито визнав, що механічні коробки передач навряд чи переживуть зміну десятиліть через падіння попиту на ринку та відсутність зацікавленості з боку профільних постачальників компонентів. Головними факторами проти "механіки" виступають технічні обмеження щодо високого крутного моменту сучасних двигунів, а також краща паливна економічність та нижчий рівень шкідливих викидів, які забезпечують новітні автоматичні коробки передач. У сучасних екологічних реаліях кожен грам CO₂ має вирішальне значення для уникнення великих штрафів в ЄС.

Поки виробництво не зупинено, у шанувальників марки залишається можливість оформити замовлення. Ексклюзивна модифікація CS Handschalter вийде обмеженою партією в липні для ринку США, а для Канади виділено всього 40 одиниць. Ціна такої колекційної версії стартує від 108 450 доларів США без урахування додаткових опцій. Водночас базовий седан BMW M3 з традиційним ручним перемиканням усе ще доступний у звичайному порядку за ціною від 80 650 доларів США, а прийом заявок на замовлення триватиме щонайменше до кінця поточного року.