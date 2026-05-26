BMW M3 G80 "уходит на пенсию": компания завершает жизненный цикл модели

Специалист по планированию продукции концерна BMW Скотт Стирлинг официально подтвердил эту информацию, пишет Motor1. Он также отметил, что финальным аккордом для текущей модели станет выпуск эксклюзивной облегченной модификации M3 CS Handschalter, оснащенной механической коробкой передач. Эта версия пополнит список редких исторических лимитированных серий, созданных специально для североамериканского континента, куда ранее входили такие редкости, как E36 Lightweight и E92 Lime Rock.

Перенос конвейера и изменение производственной философии

Хотя официальные представители автопроизводителя пока воздерживаются от объявления точных сроков остановки линейки, инсайдеры на профильном автомобильном форуме Bimmer Post утверждают, что баварская компания выпустит финальный экземпляр седана в кузове G80 в феврале 2027 года. Прямой преемник модели с традиционным двигателем внутреннего сгорания появится не ранее 2028 года.

При этом седьмое поколение BMW M3, получившее новый внутренний код G84, войдет в историю как первая бензиновая версия M3, разработка и сборка которой будет происходить за пределами домашнего предприятия в Мюнхене. Производство будущей новинки полностью переедет на мощности завода в Дингольфинге.

Новая стратегия: бензиновые и электрические модификации

Причина освобождения мюнхенского конвейера заключается в том, что уже в следующем году компания планирует запустить там производство абсолютно первого в истории полностью электрического варианта M3 под кодовым обозначением ZA0. Этот электрический автомобиль получит силовую установку с четырьмя независимыми моторами, специфический аккумуляторный блок емкостью более 100 кВт-ч и систему имитации переключения передач вместе с синтезом акустического сопровождения в стиле классических двигателей V10. Его мощность существенно превысит показатели стандартного электрического i3 50 xDrive.

Что касается будущего бензинового седана M3 G84, то он сохранит под капотом 3,0-литровый рядный двигатель с двойным турбонаддувом. Руководитель проекта Neue Klasse доктор Майк Райхельт намекнул, что инженеры применят "новый тип шестицилиндрового двигателя".

По предварительной информации, силовая установка получит технологию мягкого гибрида для соответствия жестким экологическим нормам ЕС. Из-за технических особенностей гибридизации следующая генерация будет реализовываться исключительно с автоматической трансмиссией и системой полного привода xDrive. Это означает, что текущая лимитированная версия M3 CS Handschalter станет последним в истории трехпедальным заднеприводным седаном серии.

Закат солнца эпохи механических коробок передач

Несмотря на скорое прекращение выпуска M3, баварский концерн пока не отказывается от классического рецепта управления полностью вручную. Текущие поколения семейных купе M2 и M4 будут оставаться на конвейере ориентировочно до конца текущего десятилетия, что оставляет покупателям примерно три года на приобретение двухдверных машин с механической шестиступенчатой трансмиссией и задним приводом.

Руководитель спортивного подразделения M Франк ван Мил открыто признал, что механические коробки передач вряд ли переживут смену десятилетий из-за падения спроса на рынке и отсутствия заинтересованности со стороны профильных поставщиков компонентов. Главными факторами против "механики" выступают технические ограничения по высокому крутящему моменту современных двигателей, а также лучшая топливная экономичность и более низкий уровень вредных выбросов, которые обеспечивают новейшие автоматические коробки передач. В современных экологических реалиях каждый грамм CO₂ имеет решающее значение для избежания больших штрафов в ЕС.

Пока производство не остановлено, у поклонников марки остается возможность оформить заказ. Эксклюзивная модификация CS Handschalter выйдет ограниченной партией в июле для рынка США, а для Канады выделено всего 40 единиц. Цена такой коллекционной версии стартует от 108 450 долларов США без учета дополнительных опций. В то же время базовый седан BMW M3 с традиционным ручным переключением все еще доступен в обычном порядке по цене от 80 650 долларов США, а прием заявок на заказ продлится как минимум до конца текущего года.