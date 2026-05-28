BMW анонсировала масштабное обновление модельного ряда на лето 2026 года

По словам BMW, среди ключевых нововведений – появление опционального пакета стилизации для топовых версий, расширение семейства электромобилей нового поколения, дебют голосового ассистента на базе искусственного интеллекта и внедрение запатентованной топливной технологии.

Динамический пакет для моделей M Performance

Для наиболее мощных модификаций BMW 3 Series, BMW 4 Series Gran Coupé и электрического BMW i4 Gran Coupé станет доступен новый опциональный пакет Black Package, призванный подчеркнуть их спортивный характер. Этот набор предлагается исключительно в сочетании с заводским пакетом M Sport package Pro, который уже содержит высокопроизводительные тормоза M Sport с суппортами красного цвета.

Внешние и внутренние особенности пакета Black Package включают следующие элементы:

Экстерьерные акценты: На кузове появляются эксклюзивные черные матовые или глянцевые шильдики с названиями моделей на корме и боковинах. Модификации BMW M440i xDrive Gran Coupé и электрический лифтбек BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé дополнительно получают черную эмблему, интегрированную непосредственно в фирменную решетку радиатора.

Оформление салона: Интерьер автомобилей получит выраженный гоночный стиль благодаря масштабному использованию углеродного волокна. В список оснащения входят декоративные углепластиковые планки Carbon Fibre M и фирменный спортивный кожаный рулевой руль M с оригинальной карбоновой отделкой спиц.

Новая базовая версия электрокроссовера BMW iX3 40 Neue Klasse

Электрическая линейка немецкой марки летом 2026 года расширится за счет появления новой начальной модификации под названием BMW iX3 40. Этот кроссовер открывает входной билет в высокотехнологичное семейство Neue Klasse. Электромобиль базируется на радикально новой архитектуре электрического привода BMW eDrive шестого поколения (Gen6), где все силовые и электронные узлы рассчитаны на работу под сверхвысоким напряжением 800 Вольт.

В начальной версии BMW iX3 будет иметь силовую установку из одного электромотора на задней оси мощностью 320 л.с. (235 кВт) и 500 Нм крутящего момента. Спринт с места до первой сотни занимает 5,9 секунды, а максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 200 км/ч.

Аккумулятор имеет полезную емкость 82,6 кВт-ч и поддерживает скоростную зарядку постоянным током мощностью до 300 кВт. Заявленное производителем энергопотребление в смешанном цикле WLTP составляет 17,3–14,5 кВт-ч на 100 километров пробега. В зависимости от условий, максимальный запас хода на одном полном заряде достигает солидных 637 километров.

Параллельно для всего семейства BMW iX3 с лета станут доступны девять новых эксклюзивных оттенков кузова из линейки BMW Individual, среди которых металлики Sepang Bronze, Java Green II, Grigio Telesto, а также уникальные эффекты Orinoco, Twilight Purple и Purple Silk. Кроме того, клиенты смогут заказать большие 21-дюймовые аэродинамические колеса дизайна 1051 M Jet Black, двухцветную кожаную отделку Contemporary Agave и подогрев сидений второго ряда.

Дебют искусственного интеллекта и расширение возможностей цифровизации

BMW интегрирует передовые возможности генеративного искусственного интеллекта в фирменный голосовой помощник BMW Intelligent Personal Assistant. Новая система построена на базе технологий искусственного интеллекта Amazon Alexa+ AI, что позволяет вывести взаимодействие между водителем и машиной на уровень ведения абсолютно естественного диалога. Ассистент способен распознавать сложные контекстные речевые обороты и разговорную речь.

Первой немецкоязычную версию этой системы получили BMW iX3, сошедшие с конвейера начиная с середины апреля 2026 года. Электромобили, выпущенные ранее, получат доступ к искусственному интеллекту с помощью беспроводного обновления программного обеспечения уже в конце мая 2026 года.

Другие модели бренда с операционными системами BMW Operating System 9 и BMW Operating System X получат обновления во второй половине года вместе с расширением географии рынков. Кроме того, с июля в операционной системе появится функция создания персонализированных повседневных рутин: ассистент будет анализировать привычки водителя и предлагать автоматизировать регулярные действия.

Запатентованная гоночная технология BMW M Ignite для шестицилиндровых моторов

Большим шагом для сохранения классических двигателей внутреннего сгорания станет внедрение инновационной технологии зажигания BMW M Ignite. Начиная с лета 2026 года, это инженерное решение будет стандартно применяться на всех фирменных бензиновых рядных шестицилиндровых двигателях автомобилей подразделения M.

Технология представляет собой высокоэффективную форкамерную систему зажигания для топливных агрегатов, которая была разработана компанией и защищена соответствующими патентами. Эта схема заимствована непосредственно из профессионального автоспорта. Она позволяет существенно снизить уровень потребления высокооктанового бензина в режимах работы под высокими нагрузками, а также играет ключевую роль в обеспечении соответствия перспективным строгим экологическим нормативам стандарта Евро-7.

Все модификации спортивных семейств BMW M3 и BMW M4 перейдут на использование технологии Ignite с июля 2026 года, а компактное купе BMW M2 получит новый тип зажигания в августе. При этом рабочий объем моторов и их финальные показатели мощности останутся неизменными по сравнению с текущими версиями.

Среди других мелких обновлений линейки стоит отметить переход моделей BMW 2 Series Coupé, BMW 4 Series Coupé и кабриолета BMW 4 Series Convertible на стандартное комплектование расширенным набором для быстрого ремонта проколов шин Tyre repair kit Plus. Помимо этого, все кроссоверы новой генерации BMW X3, которые заказываются покупателями с фирменными спортивными пакетами M Sport или M Sport Plus, отныне будут комплектоваться новыми автомобильными ключами зажигания, украшенными тремя культовыми цветными полосами спортивного подразделения M.