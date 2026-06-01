BMW улучшает результаты продаж на рынке ЕС

BMW остается самым популярным премиальным автопроизводителем в Европе по итогам первых четырех месяцев 2026 года. Согласно статистике Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), с января по апрель регистрации автомобилей BMW выросли на 1,1% и достигли 267 075 единиц.
Таким образом баварский производитель сохранил уверенное преимущество над своими главными конкурентами из премиального сегмента на рынке ЕС.
Лидерство в “большой тройке”
Второе место среди премиальных брендов заняла Audi. За четыре месяца компания реализовала 230 595 автомобилей, что на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Третью позицию удерживает Mercedes-Benz с результатом 222 744 автомобиля и ростом на 3,4%.
Несмотря на то, что Audi и Mercedes демонстрируют высокие темпы прироста продаж, BMW продолжает удерживать наибольший объем регистраций среди премиальных марок Европы.
В то же время японский бренд Lexus пока не может составить серьезную конкуренцию немецкой тройке. За отчетный период продажи марки сократились на 10,8%, до 23 885 автомобилей.
Доля рынка BMW снизилась
Несмотря на рост продаж, доля BMW на европейском рынке снизилась с 5,9% до 5,7%.
Причина заключается в более быстром росте отдельных массовых брендов. Например, Fiat увеличил продажи на 29,2%, реализовав 131 863 автомобиля, тогда как Skoda нарастила регистрации на 14,6% - до 300 163 машин.
Это свидетельствует об общем оживлении автомобильного рынка Европы, где рост демонстрируют не только премиальные производители, но и бренды массового сегмента.
MINI также показывает хорошие результаты
Положительная динамика наблюдается и у другого бренда BMW Group. Продажи MINI за первые четыре месяца года увеличились на 12,8% и достигли 60 077 автомобилей.
В результате совокупные продажи BMW Group в Европе выросли на 3,1% - до 327 152 автомобилей.
Общая рыночная доля концерна составила 7%, что лишь незначительно уступает прошлогоднему показателю в 7,1%.
Гибриды остаются самыми популярными в ЕС
По данным ACEA, наибольшим спросом среди европейских покупателей продолжают пользоваться гибридные автомобили.
По итогам января-апреля 2026 года структура рынка выглядит так:
- Гибриды (HEV) - 38% рынка.
- Бензиновые автомобили - 22,4%.
- Электромобили (BEV) - 20,9%.
- Плагин-гибриды (PHEV) - 10,1%.
- Дизельные автомобили - 6,7%.
Доля дизельных моделей продолжает сокращаться, тогда как электрифицированные силовые установки постепенно занимают все большую часть рынка.
Новые модели могут укрепить позиции BMW
В BMW ожидают дальнейшего улучшения результатов в течение второй половины года. Одним из драйверов роста должен стать новый электрический кроссовер BMW iX3 поколения Neue Klasse, производство которого уже набирает обороты на заводе компании в венгерском Дебрецене.
Кроме того, в ближайшее время компания начнет выпуск электрического седана BMW i3 нового поколения, а также представит новые поколения BMW X5 и BMW 3 Series.
Впрочем, большинство этих моделей начнут влиять на статистику продаж только в конце 2026 года или уже в 2027 году, когда стартуют полноценные поставки клиентам.