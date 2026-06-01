BMW улучшает результаты продаж на рынке ЕС

BMW остается самым популярным премиальным автопроизводителем в Европе по итогам первых четырех месяцев 2026 года. Согласно статистике Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), с января по апрель регистрации автомобилей BMW выросли на 1,1% и достигли 267 075 единиц.

Таким образом баварский производитель сохранил уверенное преимущество над своими главными конкурентами из премиального сегмента на рынке ЕС.

Лидерство в “большой тройке”

Второе место среди премиальных брендов заняла Audi. За четыре месяца компания реализовала 230 595 автомобилей, что на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Третью позицию удерживает Mercedes-Benz с результатом 222 744 автомобиля и ростом на 3,4%.

Несмотря на то, что Audi и Mercedes демонстрируют высокие темпы прироста продаж, BMW продолжает удерживать наибольший объем регистраций среди премиальных марок Европы.

В то же время японский бренд Lexus пока не может составить серьезную конкуренцию немецкой тройке. За отчетный период продажи марки сократились на 10,8%, до 23 885 автомобилей.

Доля рынка BMW снизилась

Несмотря на рост продаж, доля BMW на европейском рынке снизилась с 5,9% до 5,7%.

Причина заключается в более быстром росте отдельных массовых брендов. Например, Fiat увеличил продажи на 29,2%, реализовав 131 863 автомобиля, тогда как Skoda нарастила регистрации на 14,6% - до 300 163 машин.

Это свидетельствует об общем оживлении автомобильного рынка Европы, где рост демонстрируют не только премиальные производители, но и бренды массового сегмента.

MINI также показывает хорошие результаты

Положительная динамика наблюдается и у другого бренда BMW Group. Продажи MINI за первые четыре месяца года увеличились на 12,8% и достигли 60 077 автомобилей.

В результате совокупные продажи BMW Group в Европе выросли на 3,1% - до 327 152 автомобилей.

Общая рыночная доля концерна составила 7%, что лишь незначительно уступает прошлогоднему показателю в 7,1%.

Гибриды остаются самыми популярными в ЕС

По данным ACEA, наибольшим спросом среди европейских покупателей продолжают пользоваться гибридные автомобили.

По итогам января-апреля 2026 года структура рынка выглядит так:

Гибриды (HEV) - 38% рынка.

Бензиновые автомобили - 22,4%.

Электромобили (BEV) - 20,9%.

Плагин-гибриды (PHEV) - 10,1%.

Дизельные автомобили - 6,7%.

Доля дизельных моделей продолжает сокращаться, тогда как электрифицированные силовые установки постепенно занимают все большую часть рынка.

Новые модели могут укрепить позиции BMW

В BMW ожидают дальнейшего улучшения результатов в течение второй половины года. Одним из драйверов роста должен стать новый электрический кроссовер BMW iX3 поколения Neue Klasse, производство которого уже набирает обороты на заводе компании в венгерском Дебрецене.

Кроме того, в ближайшее время компания начнет выпуск электрического седана BMW i3 нового поколения, а также представит новые поколения BMW X5 и BMW 3 Series.

Впрочем, большинство этих моделей начнут влиять на статистику продаж только в конце 2026 года или уже в 2027 году, когда стартуют полноценные поставки клиентам.