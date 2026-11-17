Як повідомляє видання Motor1 з посиланням на Національне управління безпекою руху на трасах США (NHTSA), під нову відкличну кампанію потрапили моделі 2012-2018 років випуску. Йдеться про популярні на вторинному ринку 3 Series, 5 Series, кросовери X1, X3, X4, X5, а також родстери Z4 та деякі модифікації 2 Series і 4 Series.

Головна проблема ховається в електричному роз'ємі водяної помпи. Ущільнювач цієї деталі з часом втрачає герметичність, пропускаючи вологу до контактів, що неминуче призводить до короткого замикання.

Найгірше те, що іскра може проскочити навіть тоді, коли машина припаркована, а запалювання повністю вимкнене. Саме тому NHTSA випустила сувору інструкцію: тримати проблемні машини виключно на вулиці, подалі від гаражів, навісів та інших транспортних засобів.

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Чому старий ремонт не спрацював

Цей дефект не є чимось новим для бренду. Поточна кампанія під номером 26V733000 фактично замінює попереднє відкликання 24V608, яке стосувалося того ж самого вузла, але не вирішило проблему. Представники компанії провели додаткові тести й виявили крихкість та розтріскування матеріалу конектора.

"Попередній метод ремонту не усунув першопричину несправності", – додали інженери BMW у своєму офіційному звіті.

Наразі готового технічного рішення просто не існує. Дилери не можуть розпочати ремонт, оскільки автовиробник ще розробляє надійний спосіб усунення дефекту та чекає на постачання нових запчастин.

Власники небезпечних машин отримають перші листи-повідомлення вже у грудні 2026 року. Друге сповіщення надійде тоді, коли безкоштовний ремонт стане доступним у дилерських центрах, а тим часом водіям залишається лише паркуватися просто неба.

Що було відомо раніше?