Бренд DS вразив Паризький автосалон космічним кольором концепту F3VER

За словами DS Automobiles, новий шоу-кар створений як маніфест майбутнього розвитку французького преміум-бренду. Автомобіль розробляли повністю власними силами, щоб продемонструвати здатність команди швидко втілювати інноваційні ідеї в реальність.

Габарити концепту вийшли доволі компактними: довжина становить 4,19 метра, ширина – 1,84 метра, а висота – 1,46 метра. При цьому колісна база у 2,70 метра забезпечує просторий салон, а багажник на 400 літрів робить авто цілком придатним для повсякденних сімейних поїздок.

Дизайн та унікальна оптика

Спереду електромобіль виділяється вертикальним тотемом з емблемою марки та новими Y-подібними фарами. Задня оптика взагалі нагадує світловий тунель, який складається з 16 LED-панелей на надлегкій магнієвій структурі.

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"З цією моделлю ми вирішили розширити межі бажаності, персоналізації та свободи", – генеральний директор DS Automobiles Ксав'є Шардон. Він додав, що концепт відмовляється від традиційних категорій і кидає виклик звичним правилам.

Космічний колір та розумний підхід

Фішкою екстер'єру став ексклюзивний дихроїчний колір Cosmic Blue, який змінює відтінок від яскраво-синього до глибокого фіолетового залежно від освітлення. Крім того, двоколірне фарбування кузова тепер заходить аж на задню ляду та бампер, візуально змінюючи пропорції машини.

Інженери застосували філософію Design Intelligence, яка дозволяє створювати більше з меншою кількістю деталей. Наприклад, передні фари та денні ходові вогні об'єднали в один блок, а пластикові накладки на колісних арках взагалі прибрали.

Директор з дизайну Тьєррі Метроз підкреслив, що такий підхід значно спрощує та прискорює розробку. "Цей процес підвищує сприйняття якості та чистоту ліній нашого автомобіля", – пояснив він.

Штучний інтелект у розробці