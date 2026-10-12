Бренд DS поразил Парижский автосалон космическим цветом концепта F3VER

По словам DS Automobiles, новый шоу-кар создан как манифест будущего развития французского премиум-бренда. Автомобиль разрабатывали полностью сами по себе, чтобы продемонстрировать способность команды быстро воплощать инновационные идеи в реальность.

Габариты концепта получились достаточно компактными: длина составляет 4,19 метра, ширина – 1,84 метра, а высота – 1,46 метра. При этом колесная база в 2,70 метра обеспечивает просторный салон, а багажник на 400 литров делает автомобиль вполне пригодным для обычных семейных поездок.

Дизайн и уникальная оптика

Впереди электромобиль выделяется вертикальным тотемом с эмблемой марки и новыми Y-образными фарами. Задняя оптика вообще напоминает световой тоннель, состоящий из 16 LED-панелей на сверхлегкой магниевой структуре.

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"С этой моделью мы решили расширить пределы желаемости, персонализации и свободы", – генеральный директор DS Automobiles Ксавье Шардон. Он добавил, что концепт отказывается от традиционных категорий и бросает вызов обычным правилам.

Космический цвет и разумный подход

Фишкой экстерьера стал эксклюзивный дихроический цвет Cosmic Blue, изменяющий оттенок от ярко-синего до глубокого фиолетового в зависимости от освещения. Кроме того, двухцветная покраска кузова теперь заходит на заднюю крышку и бампер, визуально меняя пропорции машины.

Инженеры применили философию Design Intelligence, позволяющую создавать больше с меньшим количеством деталей. К примеру, передние фары и дневные ходовые огни объединили в один блок, а пластиковые накладки на колесных арках вообще убрали.

Директор по дизайну Тьерри Мэтроз подчеркнул, что такой подход значительно упрощает и ускоряет разработку. "Этот процесс повышает восприятие качества и чистоту линий нашего автомобиля",– объяснил он.

Искусственный интеллект в разработке