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Бренд DS поразил Парижский автосалон космическим цветом концепта F3VER

Французский бренд DS Automobiles официально представил на Парижском автосалоне концептуальный электрокроссовер DS F3VER. Новинка демонстрирует будущее направление дизайна марки, предлагая водителям беспрецедентные возможности персонализации и увеличенный запас хода.
DS Automobiles показал концепт F3VER в Париже

ФОТО: DS Automobiles|

Концепт DS F3VER

Данила Северенчук
logo12 октября, 19:10
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По словам DS Automobiles, новый шоу-кар создан как манифест будущего развития французского премиум-бренда. Автомобиль разрабатывали полностью сами по себе, чтобы продемонстрировать способность команды быстро воплощать инновационные идеи в реальность.

Габариты концепта получились достаточно компактными: длина составляет 4,19 метра, ширина – 1,84 метра, а высота – 1,46 метра. При этом колесная база в 2,70 метра обеспечивает просторный салон, а багажник на 400 литров делает автомобиль вполне пригодным для обычных семейных поездок.

Дизайн и уникальная оптика

Впереди электромобиль выделяется вертикальным тотемом с эмблемой марки и новыми Y-образными фарами. Задняя оптика вообще напоминает световой тоннель, состоящий из 16 LED-панелей на сверхлегкой магниевой структуре.

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"С этой моделью мы решили расширить пределы желаемости, персонализации и свободы", – генеральный директор DS Automobiles Ксавье Шардон. Он добавил, что концепт отказывается от традиционных категорий и бросает вызов обычным правилам.

Космический цвет и разумный подход

Фишкой экстерьера стал эксклюзивный дихроический цвет Cosmic Blue, изменяющий оттенок от ярко-синего до глубокого фиолетового в зависимости от освещения. Кроме того, двухцветная покраска кузова теперь заходит на заднюю крышку и бампер, визуально меняя пропорции машины.

Инженеры применили философию Design Intelligence, позволяющую создавать больше с меньшим количеством деталей. К примеру, передние фары и дневные ходовые огни объединили в один блок, а пластиковые накладки на колесных арках вообще убрали.

Директор по дизайну Тьерри Мэтроз подчеркнул, что такой подход значительно упрощает и ускоряет разработку. "Этот процесс повышает восприятие качества и чистоту линий нашего автомобиля",– объяснил он.

Искусственный интеллект в разработке

  • Интересно, что для создания машины активно использовали искусственный интеллект и новые цифровые инструменты от материнской компании Stellantis. Это позволило дизайнерам быстрее проверять разные гипотезы и уделять больше времени финальному доказыванию форм.
  • Вживую увидеть новинку можно под куполом Парижского автосалона, где посетителям также предлагают специальное веб-приложение для создания персонализированных селфи с концептом. Уйдет ли именно этот смелый дизайн в серийное производство, французы пока держат в секрете.

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