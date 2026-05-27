Бренд Itala Automobili відродили для випуску китайського кросовера

Проект відродження історичного імені реалізовано за безпосереднього фінансування автомобільного конгломерату DR Automobiles Groupe. З технічної точки зору новинка не є повністю оригінальною розробкою, а являє собою глибоко переосмислену та рестайлінгову версію сучасного китайського кросовера Trumpchi GS3 виробництва концерну GAC, пише Carscoops.

Візуальне переосмислення кузова від інженерів Italdesign

Дизайнери не розкривали абсолютно всіх комерційних деталей, проте зазначили, що основний фокус роботи був зосереджений на кардинальній зміні передньої та задньої частин кузова китайського донора.

Фахівці виконали повний редизайн усіх неструктурних пластикових елементів, включаючи бампери, верхню панель капота, двері багажного відділення та верхній спойлер. При цьому складну оптику та світлодіодні елементи залишили оригінальними, але інтегрували їх у нову візуальну концепцію.

Головною відмінністю передньої частини кузова стала масивна радіаторна решітка у стилістиці моделей SEAT, яку обрамляють стрілоподібні фари та новий великий фірмовий логотип бренду Itala. Кросовер отримав широкий нижній повітрозабірник та закруглену форму бампера. Силует пропонує обтічні лінії, вигнуте лобове скло, кутасту лінію заднього скління та висувні дверні ручки, що встановлені врівень із кузовними панелями. Захисний периметр традиційно прикрашений практичним незабарвленим пластиковим облицюванням.

В інтер'єрі новинки встановлено спортивне рульове колесо з плоским дном та дворівневий цифровий кластер, що поєднує віртуальну панель приладів та дисплей мультимедійної системи. Центральна консоль прикрашена глянцево-чорним пластиком та оснащена мінімалістичним селектором вибору режимів трансмісії. Передня панель отримала м'яке оздоблення, а динаміки аудіосистеми прикриті стильними металевими решітками.

Керівник проекту екстер'єру в Italdesign Крістіано Фракк'я зазначив, що перед його командою не стояло завдання створити автомобіль з чистого аркуша. Натомість інженери мали сформувати впізнавану європейську ідентичність на базі вже існуючої силової конструкції та фіксованих точок кріплення оптики, зосередившись виключно на замінних компонентах.

Технічні характеристики та європейські ціни

Під капотом Itala Automobili 35 встановлено 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом. Силова установка розвиває потужність 170 кінських сил та забезпечує крутний момент у 270 Нм. Весь потенціал передається виключно на передню вісь через семиступінчасту роботизовану коробку передач із подвійним зчепленням.

Розгін з місця до першої сотні триває 7,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 190 км/год. За паспортом витрата пального у змішаному європейському циклі руху заявлена на рівні 6,8 літра на 100 кілометрів пробігу.

Довжина кросовера становить 4410 мм, ширина – 1850 мм, висота – 1600 мм, а колісна база – 2650 мм. Об'єм багажника у звичайному стані становить 341 літр, проте у разі складання крісел другого ряду корисний простір збільшується до 1271 літра.

Представники Italdesign також наголосили, що бренд не обмежиться однією моделлю. Зараз ведеться активна підготовка до релізу п'яти- та семимісних кросоверів, які отримають індекси Itala 56 та Itala 61. Офіційний старт продажів базового кросовера Itala 35 в Італії заплановано на вересень цього року, а його початкова ціна складе близько 35 000 євро.

Зміна вектора діяльності Italdesign