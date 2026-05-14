Китайці показали свій новий кросовер "Трампчі" – до чого тут Дональд Трамп?

Зовнішність Trumpchi Yue 7 – це своєрідний мікс перевірених часом рішень. У профілі та формах вгадуються риси Toyota Land Cruiser та Land Rover Defender, зазначає Carscoops. Дизайнери GAC наділили автомобіль масивним затемненим переднім бампером, чорною решіткою радіатора та виразною оптикою з денними ходовими вогнями.

Позашляховий статус підкреслюють масивні колісні арки, потужні дверні ручки та бічні підніжки. На зображеннях Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю модель продемонстрована з кількома варіантами дисків. Задня частина авто отримала класичне кріплення для запасного колеса та лаконічні ліхтарі, що гармоніюють із суворим образом.

Габарити та вагові показники

За своїми розмірами Yue 7 майже повністю повторює параметри Defender 110. Залежно від комплектації довжина становить від 4999 до 5045 мм, ширина сягає 2030 мм, а висота – 1933 мм. Колісна база становить 2900 мм, що забезпечує достатньо простору в салоні та стабільність на бездоріжжі. Споряджена маса позашляховика становить 2330 кг.

Гібридна установка з підзарядкою

Всі версії Trumpchi Yue 7 оснащені плагін-гібридною силовою установкою. Основу агрегату складає 1,5-літровий турбодвигун потужністю 125 кВт (167 к.с.), який працює у парі з електромотором. Покупцям запропонують два варіанти акумуляторних батарей: ємністю 28,3 кВт-год, чи покращений блок на 45,9 кВт-год.

Заявлений запас ходу виключно на електротязі становить до 188 км, що є вражаючим показником для важкого позашляховика. Повна системна потужність поки тримається в секреті, проте гібридна схема гарантує високий крутний момент, необхідний для подолання перешкод.

Труднощі неймінгу та скандали