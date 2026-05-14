Китайцы показали свой новый кроссовер "Трампчи" – при чем здесь Дональд Трамп?

Внешность Trumpchi Yue 7 – это своеобразный микс проверенных временем решений. В профиле и формах угадываются черты Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender, отмечает Carscoops. Дизайнеры GAC наделили автомобиль массивным затемненным передним бампером, черной решеткой радиатора и выразительной оптикой с дневными ходовыми огнями.

Читайте также: Китайский ответ Porsche Macan EV – GAC презентовал роскошный электрокроссовер Hyptec S600

Внедорожный статус подчеркивают массивные колесные арки, мощные дверные ручки и боковые подножки. На изображениях Министерства промышленности и информационных технологий Китая модель продемонстрирована с несколькими вариантами дисков. Задняя часть авто получила классическое крепление для запасного колеса и лаконичные фонари, гармонирующие со строгим образом.

Габариты и весовые показатели

По своим размерам Yue 7 почти полностью повторяет параметры Defender 110. В зависимости от комплектации длина составляет от 4999 до 5045 мм, ширина достигает 2030 мм, а высота – 1933 мм. Колесная база составляет 2900 мм, что обеспечивает достаточно пространства в салоне и стабильность на бездорожье. Снаряженная масса внедорожника составляет 2330 кг.

Гибридная установка с подзарядкой

Все версии Trumpchi Yue 7 оснащены плагин-гибридной силовой установкой. Основу агрегата составляет 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 125 кВт (167 л.с.), который работает в паре с электромотором. Покупателям предложат два варианта аккумуляторных батарей: емкостью 28,3 кВт-ч, или улучшенный блок на 45,9 кВт-ч.

Заявленный запас хода исключительно на электротяге составляет до 188 км, что является впечатляющим показателем для тяжелого внедорожника. Полная системная мощность пока держится в секрете, однако гибридная схема гарантирует высокий крутящий момент, необходимый для преодоления препятствий.

Трудности нейминга и скандалы