Бренд Itala Automobili возродили для выпуска китайского кроссовера

Проект возрождения исторического имени реализован при непосредственном финансировании автомобильного конгломерата DR Automobiles Groupe. С технической точки зрения новинка не является полностью оригинальной разработкой, а представляет собой глубоко переосмысленную и рестайлинговую версию современного китайского кроссовера Trumpchi GS3 производства концерна GAC, пишет Carscoops.

Визуальное переосмысление кузова от инженеров Italdesign

Дизайнеры не раскрывали абсолютно всех коммерческих деталей, однако отметили, что основной фокус работы был сосредоточен на кардинальном изменении передней и задней частей кузова китайского донора.

Специалисты выполнили полный редизайн всех неструктурных пластиковых элементов, включая бамперы, верхнюю панель капота, двери багажного отделения и верхний спойлер. При этом складную оптику и светодиодные элементы оставили оригинальными, но интегрировали их в новую визуальную концепцию.

Главным отличием передней части кузова стала массивная радиаторная решетка в стилистике моделей SEAT, которую обрамляют стреловидные фары и новый большой фирменный логотип бренда Itala. Кроссовер получил широкий нижний воздухозаборник и закругленную форму бампера. Силуэт предлагает обтекаемые линии, изогнутое лобовое стекло, угловатую линию заднего остекления и выдвижные дверные ручки, установленные вровень с кузовными панелями. Защитный периметр традиционно украшен практичной неокрашенной пластиковой облицовкой.

В интерьере новинки установлено спортивное рулевое колесо с плоским дном и двухуровневый цифровой кластер, объединяющий виртуальную панель приборов и дисплей мультимедийной системы. Центральная консоль украшена глянцево-черным пластиком и оснащена минималистичным селектором выбора режимов трансмиссии. Передняя панель получила мягкую отделку, а динамики аудиосистемы прикрыты стильными металлическими решетками.

Руководитель проекта экстерьера в Italdesign Кристиано Фраккья отметил, что перед его командой не стояла задача создать автомобиль с чистого листа. Зато инженеры должны были сформировать узнаваемую европейскую идентичность на базе уже существующей силовой конструкции и фиксированных точек крепления оптики, сосредоточившись исключительно на заменяемых компонентах.

Технические характеристики и европейские цены

Под капотом Itala Automobili 35 установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Силовая установка развивает мощность 170 лошадиных сил и обеспечивает крутящий момент в 270 Нм. Весь потенциал передается исключительно на переднюю ось через семиступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением.

Разгон с места до первой сотни длится 7,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. По паспорту расход топлива в смешанном европейском цикле движения заявлен на уровне 6,8 литра на 100 километров пробега.

Длина кроссовера составляет 4410 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1600 мм, а колесная база – 2650 мм. Объем багажника в обычном состоянии составляет 341 литр, однако в случае складывания кресел второго ряда полезное пространство увеличивается до 1271 литра.

Представители Italdesign также подчеркнули, что бренд не ограничится одной моделью. Сейчас ведется активная подготовка к релизу пяти- и семиместных кроссоверов, которые получат индексы Itala 56 и Itala 61. Официальный старт продаж базового кроссовера Itala 35 в Италии запланирован на сентябрь этого года, а его начальная цена составит около 35 000 евро.

Изменение вектора деятельности Italdesign