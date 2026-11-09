Бронювання номерів через Кабінет водія: чому ця послуга закрита для бізнесу

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, високий попит на ексклюзивні комбінації цифр змусив відомство деталізувати механізм роботи електронних сервісів. "Авторизація за профілем юридичної особи в електронному сервісі наразі не передбачає можливості оформлення бронювання", – зазначають представники установи. Головна проблема полягає в системі ідентифікації: Кабінет водія налаштований на розпізнавання користувачів через Дія.Підпис, BankID або звичайний КЕП.

Експерти звертають увагу на ще один критичний нюанс для сімейних автомобілів. Заброньована табличка жорстко прив'язується до особи, яка оформлювала заявку. Тобто, якщо чоловік замовив гарні цифри зі свого смартфона, повісити їх на машину, яка за документами належить дружині, буде неможливо.

Як діяти представникам компаній

Для юридичних осіб процедура залишається максимально консервативною. Уповноваженому представнику фірми потрібно спочатку взяти талончик через Е-запис, а потім особисто приїхати до територіального підрозділу.

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На місці доведеться пред'явити адміністратору солідний пакет паперів: статутні документи, доручення та власний паспорт. Лише після цього можна буде обрати бажану комбінацію з тих, що фізично лежать у сейфі установи на момент реєстрації транспорту.



Фото: Бронювання номерних знаків онлайн: у Кабінеті водія послуга доступна тільки для фізичних осіб

Алгоритм для звичайних водіїв

Звичайним автомобілістам пощастило набагато більше, адже весь процес займає кілька кліків. Достатньо зайти в Кабінет водія, знайти розділ з бронюванням, вказати свій регіон та вибрати вільні цифри, одразу сплативши послугу банківською карткою.

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, під час такого онлайн-замовлення варто бути вкрай уважним із вибором категорії транспорту. Якщо власник легковика випадково замовить квадратний формат, призначений для мотоциклів, адміністратор просто не зможе видати таку табличку для встановлення на звичайний седан.

Також раніше ми писали, що понад 220 тисяч транспортних засобів вже успішно переоформили через застосунок Дія. Під час такої цифрової угоди новий власник може безкоштовно залишити старі державні знаки або ж замовити нові зі спеціальною серією DI, які зручно доставлять поштою.