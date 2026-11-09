Бронирование номеров через Кабинет водителя: почему эта услуга закрыта для бизнеса

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, высокий спрос на эксклюзивные комбинации цифр заставил ведомство детализировать механизм работы электронных сервисов. "Авторизация по профилю юридического лица в электронном сервисе пока не предусматривает возможности оформления бронирования",– отмечают представители учреждения. Главная проблема заключается в системе идентификации: Кабинет водителя настроен на распознавание пользователей через Дія. Подпись, BankID или обычный КЭП.

Эксперты обращают внимание на еще один критический аспект для семейных автомобилей. Забронированная табличка жестко привязывается к лицу, оформлявшему заявку. То есть, если мужчина заказал хорошие цифры со своего смартфона, повесить их на машину, которая по документам принадлежит жене, будет невозможно.

Как действовать представителям компаний

Для юридических лиц процедура остается максимально консервативной. Уполномоченному представителю фирмы нужно сначала взять талончик через Е-запись, а затем лично приехать в территориальное подразделение.

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На месте придется предъявить администратору солидный пакет бумаг: уставные документы, поручения и паспорт. Только после этого можно будет выбрать желаемую комбинацию из физически лежащих в сейфе учреждения на момент регистрации транспорта.



Фото: Бронирование номерных знаков онлайн: в Кабинете водителя услуга доступна только физическим лицам.

Алгоритм для обычных водителей

Обычным автомобилистам повезло гораздо больше, ведь весь процесс занимает несколько кликов. Достаточно зайти в Кабинет водителя, найти раздел с бронированием, указать свой регион и выбрать свободные цифры, сразу оплатив услугу банковской картой.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, во время такого онлайн-заказа следует быть очень внимательным с выбором категории транспорта. Если владелец легковушки случайно закажет квадратный формат, предназначенный для мотоциклов, администратор просто не сможет выдать такую табличку для установки на обычный седан.

Также ранее мы писали, что более 220 тысяч транспортных средств уже успешно переоформили через приложение Дія. Во время такого цифрового соглашения новый владелец может бесплатно оставить старые государственные знаки или заказать новые со специальной серией DI, которые удобно доставят по почте.