Чим цікавий український броневик "Буцефал", який доставляє піхоту на передову

Про обновку йдеться у невеличкому релізі, розміщеному на ФБ-сторінці підрозділу бригади та батальйону. Текст доповнено добіркою світлин цієї машини.

При цьому на фото добре видно решітчасту антидронову ліврею. Щоправда, виготовлена в гаражі бригади й відправлена на фронт чи в такому вигляді прийшла з заводу, не повідомляється. Головне, що вона є і захищає.

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Це як таксі, але фронтового ґатунку

За словами командира батальйону Юрія "Юджа" Горобця, головне призначення машини – швидке та безпечне доставлення піхоти до рубежу спішування.

Завдяки надійній броні та високій живучості БТР здатний продовжувати виконання завдання навіть після підриву на міні чи втрати одного-двох коліс. Водночас бойовий модуль забезпечує ефективне вогневе прикриття особового складу.

Що відомо про БТР-4Е "Буцефал"

БТР-4Е – сучасний український бронетранспортер із колісною формулою 8×8, створений за трисекційною схемою. У передній частині розташовані місця водія та командира, у середній – двигун і трансмісія, а в задній – десантно-бойове відділення на сім військовослужбовців.

У "Буцефала", на відміну від застарілих БТР-70/80, є трисекційна схема салону з внутрішнім проходом. Фото: 66-та ОМБр

Особливістю конструкції є внутрішній прохід між відсіками. Він дозволяє екіпажу переміщатися всередині машини без виходу під вогонь ворога.

Основні характеристики

двигун 3ТД-3А потужністю 500 к.с.;

максимальна швидкість по шосе – до 110 км/год;

швидкість пересічною місцевістю – до 60 км/год;

екіпаж — 3 особи, десант – до 7 бійців;

амфібійні можливості – до 10 км/год на воді.

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Озброєння та захист

БТР-4Е оснащений дистанційно керованим бойовим модулем БМ-7 "Парус", до складу якого входять 30-мм гармата ЗТМ-1, автоматичний гранатомет, кулемет калібру 7,62 мм та можливість застосування протитанкових керованих ракет.

Лобова броня машини забезпечує захист від куль калібру 14,5 мм, а борти витримують ураження боєприпасами калібру 12,7 мм. Поєднання мобільності, вогневої потужності та захищеності робить "Буцефал" одним із найефективніших українських бронетранспортерів на сучасному полі бою.