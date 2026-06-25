Чем интересен украинский броневик "Буцефал", доставляющий пехоту на передовую

Об обновлении говорится в небольшом пресс-релизе, размещенном на ФБ-странице подразделения бригады и батальона. Текст дополнен подборкой фотографий этой машины.

При этом на фото хорошо видна решетчатая антидроновая ливрея. Правда, изготовлена ли она в гараже бригады и отправлена на фронт или в таком виде пришла с завода, не сообщается. Главное, что она есть и защищает.

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Это как такси, но фронтового класса

По словам командира батальона Юрия "Юджа" Горобца, главное назначение машины – быстрая и безопасная доставка пехоты к рубежу высадки.

Благодаря надёжной броне и высокой живучести БТР способен продолжать выполнение задачи даже после подрыва на мине или потери одного-двух колёс. В то же время боевой модуль обеспечивает эффективное огневое прикрытие личного состава.

Что известно о БТР-4Е "Буцефал"

БТР-4Е – современный украинский бронетранспортер с колесной формулой 8×8, созданный по трёхсекционной схеме. В передней части расположены места водителя и командира, в средней – двигатель и трансмиссия, а в задней – десантно-боевое отделение на семь военнослужащих.

У «Буцефала», в отличие от устаревших БТР-70/80, предусмотрена трехсекционная схема салона с внутренним проходом. Фото: 66-я ОМБр

Особенностью конструкции является внутренний проход между отсеками. Он позволяет экипажу перемещаться внутри машины, не подвергаясь обстрелу со стороны противника.

Основные характеристики

двигатель 3ТД-3А мощностью 500 к.с.;

максимальная скорость по шоссе – до 110 км/ч;

скорость по пересеченной местности – до 60 км/ч;

экипаж — 3 человека, десант – до 7 бойцов;

амфибийные возможности – до 10 км/ч на воде.

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Вооружение и защита

БТР-4Е оснащен дистанционно управляемым боевым модулем БМ-7 «Парус», в состав которого входят 30-мм пушка ЗТМ-1, автоматический гранатомет, пулемет калибра 7,62 мм и возможность применения противотанковых управляемых ракет.

Лобовая броня машины обеспечивает защиту от пуль калибра 14,5 мм, а борта выдерживают попадания боеприпасов калибра 12,7 мм. Сочетание мобильности, огневой мощи и защищенности делает "Буцефал" одним из самых эффективных украинских бронетранспортеров на современном поле боя.