Британські волонтери пригнали для ЗСУ Nissan, Ford, Mitsubishi та інші автомобілі

У релізі Львівської обладміністрації моделі не вказано, але з фото видно барвисту палітру техніки за типом, серед яких пікапи, позашляховики, кросовери та легкі комерційні фургони. Вчора та сьогодні техніка вже поетапно відправляється з волонтерського хабу до армійських підрозділів.

На оприлюднених світлинах можна впізнати кілька Nissan Navara, Ford Ranger, Mitsubishi Outlander, Fiat Doblo Cargo, а також фургон сімейства Renault Trafic. Усі автомобілі прибули до України на британських номерних знаках, тобто конвой подолав шлях власним ходом.

Які автомобілі передали

Основу партії становлять повнопривідні пікапи Nissan Navara та Ford Ranger, що давно зарекомендували себе у Збройних силах України лише з позитивного враження.

Обидві моделі оснащуються рамною конструкцією, дизельними двигунами об'ємом 2,5-3,2 літра (залежно від модифікації), мають вантажність близько тонни та можуть буксирувати причепи масою до 3 тонн.

До Львова британські волонтери пригнали власним ходом 20 автомобілів для підрозділів Сил оборони. Фото: Львівська ОВА

До конвою також увійшов кросовер Mitsubishi Outlander, який військові часто використовують як штабний або медичний автомобіль, а також згадані вище фургони Fiat Doblo Cargo і Renault Trafic, придатні для перевезення спорядження, обладнання, безпілотників, ремонтних комплектів чи евакуації поранених.

Не лише автомобілі

Окрім транспортних засобів, британські благодійники привезли генератори, планшети, медичні засоби та іншу гуманітарну допомогу для українських військових підрозділів.

Проєкт "Пікапи для миру" заснував британський фермер Марк Лерд, який підтримує Україну з 2014 року. Його головна ідея – передавати українським військовим пікапи та інші автомобілі, заповнені гуманітарними вантажами, які після прибуття одразу вирушають до бойових підрозділів.