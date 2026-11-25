Як повідомляє видання Carscoops, керівництво бренду вже склало шорт-лист потенційних майданчиків для майбутнього заводу. Оскільки часу до запуску у 2028 році залишається небагато, компанія розглядає виключно готові підприємства, а остаточного переможця назвуть протягом найближчих місяців.

Наразі всі свої автомобілі британська марка збирає у Франції на колишньому заводі компанії smart у місті Гамбах. Проте логістика стає занадто дорогою, враховуючи, що левова частка клієнтів знаходиться за океаном.

Чому переїзд став неминучим

Головним каталізатором для зміни стратегії стали потенційні імпортні тарифи, які обіцяє запровадити адміністрація Дональда Трампа. Саме через ці фінансові ризики конкуренти з JLR нещодавно уклали угоду зі Stellantis щодо випуску моделей Defender у США, а Audi анонсувала будівництво власного заводу в Джорджії за 4 мільярди доларів.

Американські покупці сподіваються, що локалізація виробництва допоможе знизити вартість брутальних всюдиходів, хоча сам виробник таких обіцянок поки не давав. Сьогодні базовий позашляховик INEOS на ринку США коштує від 73 745 доларів, а за пікап доведеться викласти щонайменше 86 390 доларів, що робить їх значно дорожчими за аналоги від Ford, GM та Toyota.

Плануєте заміну шин? Зверніть увагу на Hankook – бренд, що поєднує сучасні технології, комфорт і надійність. Знайдіть відповідну модель для свого автомобіля та обирайте шини Hankook у партнерських магазинах. Рекламна інформація

Технічний арсенал

Незалежно від типу кузова, всі американські версії оснащуються 3,0-літровою рядною турбошісткою від BMW, яка видає 282 кінські сили та 450 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, яка передає тягу на всі чотири колеса.

Історія INEOS