Британці масово пересідають на електромобілі: бензин та дизель залишаються в минулому

Про це повідомляє видання InsideEVs з посиланням на дослідницьку компанію New Automotive. Минулого місяця продажі електричних машин в Британії підскочили на 30% порівняно з минулим роком. Тепер саме електрокари є найпопулярнішим типом транспорту серед британців, залишаючи позаду класичні авто з двигунами внутрішнього згоряння, гібриди та плагін-гібриди.

Звичайні бензинові машини без гібридних надбудов змогли забрати лише 27% ринку. Чому британці так активно відмовляються від бензину? Відповідь суто прагматична. По-перше, уряд запровадив жорсткі квоти: вже цього року 33% продажів автовиробників мають складати електромобілі, а до 2035 року продавати нові машини з вихлопною трубою взагалі заборонять.

По-друге, в країні діють зони чистого повітря (Clean Air Zones). Ті, хто їдуть у центр міста на старому дизелі – платять чималий збір, а власники електрокарів їздять безкоштовно. Додайте сюди високі ціни на пальне через глобальну нестабільність, і вибір стає очевидним.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Jaecoo E5

Хто лідирує на ринку

Найчастіше британці голосують гаманцем за Tesla – бренд тримає 8,8% місцевого ринку електромобілів. На другому місці опинилася Kia, у якої майже половина всіх проданих авто минулого місяця були повністю електричними. Третю сходинку впевнено забирає китайський гігант BYD (6,3% ринку), продажі якого злетіли на 60% завдяки відносно доступним моделям на кшталт Dolphin.

А от місцевий автопром поки пасе задніх: концерн Tata, що володіє Jaguar та Land Rover продав цьогоріч 43 тисячі машин, і жодна з них не була електричною.

Що відбувається в Європі