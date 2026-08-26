Частка електромобілів у Європі вперше наблизилася до 26%: які країни стали лідерами

Частка електромобілів у загальному обсязі нових реєстрацій зросла до 25,7%. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані E-Mobility Europe, New Automotive та Fier Automotive.

Німеччина та Франція забезпечили зростання

Найбільший внесок у позитивну динаміку зробили Франція та Німеччина.

У Франції електромобілі у липні зайняли 35% ринку — там зареєстрували 44,4 тисячі нових BEV.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У Німеччині покупцям передали 78,6 тисячі електромобілів, а їхня частка серед усіх нових авто становила 29,3%.

Водночас лідерами за часткою електромобілів залишаються країни Північної Європи та Бенілюксу.

Найвищі показники у липні продемонстрували:

Данія — 80,1%;

Фінляндія — 52,6%;

Нідерланди — 47,3%;

Бельгія — 42,8%;

Швеція — 42,6%.

Таким чином, у Данії понад чотири з п'яти нових автомобілів припадали на електромобілі.

Попит залежить від державної підтримки

Водночас статистика окремих країн демонструє, наскільки сильно продажі електромобілів залежать від державних стимулів.

В Італії після завершення дії попередніх програм підтримки частка BEV скоротилася з 10,1% у червні до 5,9% у липні.

Невисокими залишаються показники у країнах Центральної Європи. У Польщі електромобілі зайняли лише 4% нових реєстрацій, у Чехії — 7,5%.

Майже 1,5 млн електромобілів за сім місяців

Загалом із січня по липень 2026 року на європейських ринках зареєстрували майже 1,5 млн нових BEV. Це приблизно на 30% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Водночас ситуація в Україні поки протилежна. У липні український автопарк поповнили понад 3,9 тисячі електромобілів, що на 44% менше, ніж роком раніше.

Таким чином, європейський ринок електромобілів у 2026 році продовжує зростати, однак темпи переходу на електротранспорт суттєво відрізняються залежно від країни та наявності державних програм підтримки.